Adiós a las ayudas de alquiler en Galicia: se dan por finalizadas todas las subvenciones del 2025

No habrá más ayudas al alquiler en este 2025. Tras el Bono Emancípate y el Bono Alugueiro Mocidade, la Xunta de Galicia no prevé lanzar nuevas convocatorias que ayuden a subvencionar el alquiler este año, y ello pese al significativo aumento de los precios y la alta demanda que han tenido ambos bonos.

Desde el seno de la propia Xunta, afirman que financiación estatal aportada para el Bono Aluguer Mocidade ha sido insuficiente vista la cantidad de solicitantes. Sin embargo, desde el Gobierno central no han manifestado intención alguna de aumentar los fondos.

Pese a ello, tampoco hay prevista ninguna nueva convocatoria que aumente el umbral destinado a ayudar al alquiler a unos inquilinos cada vez más asfixiados debido a la imparable subida de precios. Al menos, en este 2025.

Duras críticas a la falta de fondos para el Bono Alugueiro Mocidade

Un hombre mira en el escaparate de una inmobiliaria las ofertas de pisos y casas en venta y alquiler. / EP

Desde la Xunta, critican la falta de apoyo por parte del Gobierno central para financiar las ayudas al alquiler en Galicia. También organizaciones como Provivienda critican el sistema de elección, pues las ayudas se conceden por orden de solicitud y esto excluye a personas vulnerables sin acceso a internet o con pocos conocimientos para realizar las gestiones necesarias.

Otro apartado de crítica es el retraso en la resolución de las ayudas basándose en lo ocurrido el año anterior. Estas ayudas provocan que las familias acumulen deudas mientras esperan la resolución del bono.

En definitiva: A pesar de la creciente dificultad para acceder a viviendas de alquiler asequibles y las previsiones de que los precios continúen al alza, la Xunta no planea implementar nuevas medidas en 2025. Señala que ha enviado propuestas al Gobierno central para el próximo Plan de Vivienda Estatal que entrará en vigor a partir de 2026, pero no contempla acciones inmediatas para abordar la problemática actual.