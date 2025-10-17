La Xunta envía a los concellos 250 actas de infracción de vehículos con conductor
La mayoría de notificaciones se concentran en Santiago y A Coruña
REDACCIÓN
La Xunta ha enviado este año casi 250 actas de infracción a los ayuntamientos por servicios urbanos realizados por vehículos de transporte con conductor (VTC) —un tipo de transporte privado de personas en el que el vehículo cuenta con un conductor profesional y se contrata de manera previa a través de una empresa o plataforma—. En Galicia, las actas se notificaron principalmente a Santiago de Compostela (116) y A Coruña (112), y en menor medida a Vigo (17) y Culleredo (2).
La Consellería de Presidencia ha recordado también a las empresas titulares de VTC y a las plataformas que operan en Galicia (Uber, Bolt y Cabify) que los vehículos no pueden exhibir publicidad ni signos identificativos y deben portar a bordo el contrato del servicio. Este debe incluir la identificación del conductor y del vehículo, el número de autorización, la fecha y hora de inicio, duración y precio o criterios para calcularlo.
La normativa obliga además a contratar los servicios con al menos 15 minutos de antelación. La Xunta, que tramita las licencias VTC de ámbito interurbano, tiene competencia para controlar y sancionar estos servicios en Galicia. Cuando se detectan infracciones urbanas, los informes se remiten a los ayuntamientos, responsables de sancionar. La mayoría de las actas provienen de inspecciones de la Dirección Xeral de Mobilidade y de la Guardia Civil, cumpliendo la normativa autonómica y estatal.
