Los fondos para combatir y paliar los daños de los incendios se incrementan en 50 millones

La I+D, las políticas de vivienda, dependencia, sanidad o la lucha contra incendios recibirán un impulso en los presupuestos de la Xunta para 2026. Así, de los 10.587 millones de euros que se destinarán a gasto social, el gasto sanitario acapara 5.640 millones de euros, de los cuales 1.747 millones serán para Atención Primaria (un 4,7 por ciento más que este año).

Otros 3.020 millones de euros serán para el sistema educativo, 1.482 millones para políticas sociales y 444 millones para el empleo. Éstas son algunas de las partidas más destacadas:

Incendios

Tras la fatídica ola de incendios de este verano, la Xunta habilitará 50 millones más para prevenir y combatir los fuegos y reparar los daños causados. Se reformarán los medios aéreos y terrestres, lo que costará 9 millones de euros.

Galicia recibirá 17 millones del programa europeo RESTORE para la recuperación de zonas quemadas. Además se duplicará la cuantía del convenio que la Consellería de Medio Rural tiene suscrito con los concellos para la limpieza de biomasa hasta los 15 millones de euros. Y se creará un Fondo de Garantía de Limpieza de Franjas dotado de 10 millones y que servirá para que la Xunta asuma la ejecución subsidiaria de aquellas parcelas en las que los propietarios se nieguen a limpiar.

Salud pública

Se destinarán 48 millones de euros al programa de vacunación, un 18% más, y 3 millones para cribados (un incremento del 11%). Además, el programa de salud mental estará dotado de 17 millones y se contemplan 177 millones para mejorar las infraestructuras hospitalarias y los centros de salud con la intención de poner en marcha el nuevo Montecelo, en Pontevedra, y dar «un impulso importante» a los hospitales de Ourense, A Coruña o Santiago.

Políticas sociales

Habrá 100 millones para el programa de atención a la dependencia y se incrementará en 10 millones el servicio de ayuda en el hogar.

Innovación

El I+D+i contará con 405 millones de euros, un 9% más que este año. Se destinarán 14,8 millones a la Estratexia de Seguridade, Defensa e Aeroespazo, otros 4 millones a la Fundación Galtia, para atraer talento, 3 millones a la Fábrica Europea de Inteligencia Artificial y 34 millones al polo cuántico con el supercomputador más potente del sur de Europa.

Vivienda

Es la gran apuesta de la Xunta para esta legislatura. Se inyectarán 40 millones de euros a la sociedad pública creada para promover viviendas públicas (Vipugal). Esta entidad se constituyó con un capital inicial de 75 millones de euros y se publicó ya el convenio para construir 2.350 viviendas.

Otra de las novedades para 2026 será un plan para adquirir bajos comerciales y convertirlos en viviendas. El Gobierno gallego se reserva 2 millones para esta iniciativa. Además habrá 18,9 millones en ayudas al alquiler (7,7 millones más) y 3 millones para rehabilitar inmuebles en el rural.

Educación

Se destinarán 68 millones para mantener la gratuidad de las escuelas infantiles, otros 3 millones para ayudas a comedores y 90 millones para el transporte escolar.

Empleo

Las cuentas consignan 40 millones de euros en ayudas a los autónomos y 5,3 millones para fomentar el emprendimiento. Y hay una partida de 1,5 millones para facilitar el acceso a una vivienda del talento captado.

Juventud

Para facilitar el relevo generacional en el campo la Xunta invertirá 24 millones de euros. Aunque inicialmente se anunció una ampliación de los 21 a los 26 años de la Tarxeta Xente Nova, que permite viajes gratis en el transporte interurbano, finalmente la Consellería de Facenda rectificó y aseguró que fue un error.

Turismo

Habrá 71,6 millones para promocionar Galicia como destino sostenible y 7 millones en ayudas de eficiencia energética a los establecimientos turísticos.