Los presupuestos de la Xunta para 2026 superan el techo de gasto y llegan a los 14.240 milones de euros

La Xunta contará el próximo año con un presupuesto de 14.240 millones de euros, son 285 millones más que este año y, según explicó el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, esta mañana, el 100 por cien de este incremento irá destinado a gasto social. La cuentas autonómicas superan en 63 millones la cifra del techo de agosto presentada en agosto debido a la reprogramación de fondos europeos que permiten elevar los ingresos de la comunidad.

El proyecto de Presupuestos de Galicia para 2026 fue aprobado esta mañana en un Consello de la Xunta extraordinario y el próximo lunes se entregarán al Parlamento.

Estas cuentas están marcadas por la disminución de los fondos extraordinarios articulados tras la crisis del COVID. Si en 2025 Galicia recibió 480 millones, para el próximo año solo contará con 150 millones que quedaban pendientes de ejecución. Sin embargo, a pesar del fin de estas partidas la Xunta consigue elevar su presupuesto, sin necesidad de recurrir al endeudamiento, por el incremento de la recaudación en casi 1.000 millones de euros. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, lo atribuyó al buen comportamiento de la economía, lo que permite más recursos procedentes del IRPF y del IVE.

Financiación autonómica

El responsable de Facenda recalcó que Galicia "no tiene un problema de endeudamiento" pues ha conseguido rebajar su deuda sino de "financiación". Así, denunció que el actual sistema de financiación autonómico está desfasado y lo ejemplificó con datos: entre 2008 y 2024 se recaudó en Galicia un 73,8 por ciento pero los fondos destinados a esta comunidad por el Estado solo aumentaron en un 44 por ciento.

Respecto al desglose de las cuentas la Xunta destacó que tres de cada cuatro euros se destinan a gasto social, que suma 321 millones más. En sanidad se destinarán 1.747 millones a Atención Primaria (un 4,7 por ciento más) y habrá 17 millones para el programa de salud mental.

Se reforzará la investigación con 405 millones de euros, un 9 por ciento más. Otra de las prioridades será la vivienda. Se dotará a la nueva sociedad pública de vivienda pública (Vipugal) de 40 millones de euros y el plan para comprar bajos comerciales y convertirlos en viviendas contará con otros dos millones de euros.

Tras los incendios de este verano se elevará en 50 millones de euros la partida para combatir los incendios. Se destinarán 9 millones a reformar los medios aéreos y terrestres, además Galicia recibirá 17 millones del fondo europeo Restore para recuperar zonas quemadas. Se duplicará hasta los 15 millones el convenio de limpieza con la Fegamp, al que se sumarán otros 10 millones de un fondo que se creará para que la Consellería de Medio Rural ejecute la limpieza de franjas secundarias de forma subsidiaria cuando el propietario no lo hace.

En juventud la Xunta anunció que se ampliará hasta los 26 años la Tarxeta Xente Nova, lo que contará con una dotación de 19 millones adicionales.