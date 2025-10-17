Besteiro reclama una gestión del territorio adecuada al cambio climático
REDACCIÓN
Vigo
El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó a la Xunta que deje la «pasividad e improvisación» y gestione el territorio adaptado al cambio climático, «cuidando el monte todo el año, no solo cuando arde». Durante su visita al Laboratorio Ecosocial do Barbanza en Rianxo, destacó que Galicia puede liderar la transición verde europea con planificación, prevención y empleo rural sostenible. Besteiro subrayó que el Gobierno gallego debe apostar por políticas forestales y rurales que generen empleo verde.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- La recepción de bienes a cambio de cuidados tendrá rebajas fiscales en Galicia
- La Guardia Civil desmantela en Ordes un «criadero de los horrores»: más de 200 animales muertos y desnutridos
- La actividad sindical de los funcionarios autonómicos cuesta a la Xunta 16 millones al año
- El litoral pontevedrés contiene 305 bienes vacíos abiertos a nuevos usos
- Opositar con ayuda profesional: «Me gasté 5.000 euros en dos años»
- El Centro de Supercomputación de Galicia albergará una fábrica europea de IA centrada en innovar en el ámbito sanitario
- El alcalde de Chantada corta un discurso sobre Gaza: «Cuando sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya dirigirá el pleno»