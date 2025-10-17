Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alumnado leerá entre 20 y 30 minutos diarios

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó ayer el Plan de lectura, escritura y acceso a la información, que incluye este curso, como novedad, un tiempo mínimo de lectura diaria en Primaria, de entre 20 y 30 minutos, que se recomienda para otras etapas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents