El alumnado leerá entre 20 y 30 minutos diarios
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó ayer el Plan de lectura, escritura y acceso a la información, que incluye este curso, como novedad, un tiempo mínimo de lectura diaria en Primaria, de entre 20 y 30 minutos, que se recomienda para otras etapas.
