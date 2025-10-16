La tasa de basura aumentó ya un 26%, la mayor subida en una década

La basura ha desatado una tormenta política y ciudadana tras elevarse de golpe los recibos en el último año. Las protestas han sido especialmente violentas en O Morrazo, pero las subidas de las tasas han sido controvertidas también en otros concellos. Dos son los factores que explican este incremento en las facturas. Por un lado, Sogama ha aumentado el canon que cobra a los municipios por la gestión de los residuos pero además desde abril de este año es obligatorio para las entidades locales aprobar unas tasas que reflejen los costes reales de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los desechos municipales. Esta medida, contemplada en la Ley de Residuos de 2022 impulsada por el Gobierno central, ha encarecido las cuotas en toda España. Solo en lo que llevamos de año ya subieron de media un 26,5 por ciento, el mayor incremento de la última década.

El cálculo es del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, que ha analizado las ordenanzas municipales de 131 municipios españoles. El importe de la tasa doméstica de la basura ha pasado de unos 100 euros de media en el año 2024 a 126,7 euros en 2025. «Es el incremento más marcado desde que se empezaron a recopilar datos en 2015», señala el estudio. Y esto podría ser solo el principio, pues hay ayuntamientos que aún no adaptaron sus ordenanzas municipales a la nueva ley o están en proceso.

Además en Galicia hay otro factor que contribuye al encarecimiento. Sogama pasó de cobrar a los concellos por gestionar la basura 66 euros por tonelada a un total de 108 euros en 2025, si bien la Xunta aportó fondos para minimizar la subida a 95 euros y además aplica rebajas a los consistorios que cumplan objetivos de reciclaje. El complejo medioambiental de Cerceda justifica estos incrementos en los nuevos impuestos creados por el Gobierno y que gravan la incineración y el depósito en vertedero, pero desde la Fegamp culpan a la Xunta pues alegan que es ella la que recauda estos tributos y tiene capacidad para amortiguar la subida del canon.

Cubrir déficits

A esto se suma la Ley de Residuos del Gobierno, aprobada para cumplir con las directrices europeas. El problema es que la gestión de la basura es deficitaria: los ayuntamientos no recaudan lo suficiente para cubrir sus costes.

Según el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, la recogida, transporte y tratamiento de la basura cuesta a las entidades locales en España 5.056 millones de euros con datos de 2024, pero solo se cubre el 54,7 por ciento de este coste. La ley obliga a todos los municipios a instaurar una tasa específica para la basura —no todos la tienen pues en algún caso se cobra conjuntamente con el IBI o en el recibo del agua— y a que este recibo cubra el 100 por cien de los costes.

El mayor o menor incremento en cada concello dependerá de hasta qué punto cubrían costes, pero pocos se escaparán a una subida de tasas.

Mientras el bolsillo de los ciudadanos se resiente, la batalla política está servida pues mientras el PP responsabiliza al Gobierno del incremento de tasas, desde PSOE y BNG arremeten contra Sogama por subir el canon.