El sector forestal demanda que se prorrogue la moratoria del eucalipto

A menos de tres meses de la finalización de la moratoria para las nuevas plantaciones de eucalipto, la Fundación Arume —en la que participa gran parte de la cadena monte-industria de la comunidad, desde la Asociación Forestal de Galicia a empresas y aserraderos, pasando por la Universidad de Vigo— ha vuelto a insistir en la necesidad de «prorrogarla de forma temporal» para asegurar «una planificación territorial sostenible y coherente con la estrategia del Plan Forestal de Galicia».

Se trata de una reclamación del sector que no es nueva, pero en la que insisten ante la falta de información sobre si la Xunta optará o no por aumentar la moratoria, que está vigente desde 2021 y terminará el próximo 31 de diciembre. Además, en el comunicado remitido a los medios la Fundación Arume reclama a la Xunta que haga públicos los datos actualizados del Inventario Forestal de Galicia —los últimos son de 2023—, puesto que es lo único que permitiría ver si la moratoria ha ayudado a cumplir el objetivo marcado en 2021 de «reducir en un 5% la superficie del eucalipto en la comunidad gallega hasta 2040».

En esta línea, para «alcanzar el objetivo de diseñar una normativa específica para el eucalipto», proponen la creación de un grupo de trabajo en conjunto con la Administración; y también de un Polo gallego de investigación e innovación forestal que ayude a reforzar las políticas de apoyo a la silvicultura y al sector del pino, que representa dos tercios de la facturación anual de casi 3.000 millones de euros del sector forestal-madera de la comunidad gallega.