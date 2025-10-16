Más allá del saber: la presentación puntúa en la PAU
En materias lingüísticas la corrección y la apariencia pueden restar hasta dos puntos
Los correctores de la selectividad reciben en torno a 120 exámenes por cabeza para revisar y calificar, una tarea exigente y más trabajando contra reloj. Encontrarse delante una prueba clara, ordenada y bien presentada formalmente no solo es de «agradecer», como admite alguno de ellos, sino que también puede servir para arañar, o no perder, hasta medio punto en esa calificación que resultará clave para que el estudiante acceda al grado deseado.
El documento de propuestas que los rectores acordaron en mayo para avanzar hacia la homologación de la prueba de acceso a la universidad (PAU) recoge que en el test de Lengua Castellana y Literatura, uno de los obligatorios, se puedan descontar hasta dos puntos por ortografía y «aspectos formales», entre los que se incluiría un máximo de medio punto por «presentación».
Una regulación gubernamental
Con esa medida responden al real decreto gubernamental que regula la PAU y que marca que en la corrección no solo se valorará la «adecuación» de la respuesta a lo solicitado en el enunciado, sino también «la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación». De hecho, insta a que esos indicadores pesen al menos un 10% en las cuestiones que exigen al estudiante producir textos para la respuesta.
En Galicia, el grupo de trabajo responsable de la preparación del examen de Lengua Castellana se ha emplazado a 2027 para aplicar los cambios derivados de los encuentros entre los representantes de los distritos de todo el Estado, ya que «implican algunos ajustes en el modelo de examen (y tal vez también en ciertos aspectos do temario)» y lo ven «precipitado». En los criterios de corrección citan un descuento de hasta 2 puntos por «errores ortográficos» y «en el uso del léxico».
Un punto en Historia de España
Hay otras materias en las que han tomado nota de las prácticas consensuadas y lo indican así, caso de Historia de España. Los responsables del examen apelan a que «el acuerdo de la CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas) sobre los criterios de evaluación de las pruebas señala que la calificación otorgada debe valorar la coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica y ortográfica así como su presentación» y que en Historia de España ese tope puede costarle un punto al interesado, pero no especifican qué peso le otorgan a cada apartado, lo mismo que ocurre en Química.
En los parámetros de corrección de Lingua Galega e Literatura, que forma parte de la fase general de la selectividad, se remiten igualmente al acuerdo para advertir lo mismo que sus colegas de Historia de España, si bien la penalización en global llegaría al 20% de la nota. En Historia de la Filosofía se habla de «claridad» y en Física se recomienda cuidar la «presentación y el orden».
Una selectividad sin relojes: la CiUG veta hasta los analógicos
La CiUG no solo sitúa a Galicia entre las comunidades madrugadoras a la hora de publicar modelos de examen para que el alumnado de 2º de Bachillerato sepa qué se encontrará en junio de 2026, sino que también ha difundido ya las reglas que regirán las pruebas en sí, es decir, las normas de acceso a las comisiones delegadas o las reglas de asistencia al examen. En el protocolo para 2026, el organismo interuniversitario que gestiona el acceso a los campus establece esta vez que el alumnado no podrá acceder al aula con reloj, «ya sea analógico, digital o inteligente». Quedan vetados junto a los teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico similar. Como en años pasados, los estudiantes deberán llevar al descubierto los pabellones auditivos para garantizar la no utilización de dispositivos no autorizados, pero se añade un matiz: los usuarios de prótesis (audífonos y/o implantes) podrán usarlas si se ha «notificado con anterioridad a la CiUG».
Suscríbete para seguir leyendo
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- La recepción de bienes a cambio de cuidados tendrá rebajas fiscales en Galicia
- La Guardia Civil desmantela en Ordes un «criadero de los horrores»: más de 200 animales muertos y desnutridos
- La actividad sindical de los funcionarios autonómicos cuesta a la Xunta 16 millones al año
- El litoral pontevedrés contiene 305 bienes vacíos abiertos a nuevos usos
- Opositar con ayuda profesional: «Me gasté 5.000 euros en dos años»
- El Centro de Supercomputación de Galicia albergará una fábrica europea de IA centrada en innovar en el ámbito sanitario
- El alcalde de Chantada corta un discurso sobre Gaza: «Cuando sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya dirigirá el pleno»