Más allá del saber: la presentación puntúa en la PAU

Los correctores de la selectividad reciben en torno a 120 exámenes por cabeza para revisar y calificar, una tarea exigente y más trabajando contra reloj. Encontrarse delante una prueba clara, ordenada y bien presentada formalmente no solo es de «agradecer», como admite alguno de ellos, sino que también puede servir para arañar, o no perder, hasta medio punto en esa calificación que resultará clave para que el estudiante acceda al grado deseado.

El documento de propuestas que los rectores acordaron en mayo para avanzar hacia la homologación de la prueba de acceso a la universidad (PAU) recoge que en el test de Lengua Castellana y Literatura, uno de los obligatorios, se puedan descontar hasta dos puntos por ortografía y «aspectos formales», entre los que se incluiría un máximo de medio punto por «presentación».

Una regulación gubernamental

Con esa medida responden al real decreto gubernamental que regula la PAU y que marca que en la corrección no solo se valorará la «adecuación» de la respuesta a lo solicitado en el enunciado, sino también «la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación». De hecho, insta a que esos indicadores pesen al menos un 10% en las cuestiones que exigen al estudiante producir textos para la respuesta.

En Galicia, el grupo de trabajo responsable de la preparación del examen de Lengua Castellana se ha emplazado a 2027 para aplicar los cambios derivados de los encuentros entre los representantes de los distritos de todo el Estado, ya que «implican algunos ajustes en el modelo de examen (y tal vez también en ciertos aspectos do temario)» y lo ven «precipitado». En los criterios de corrección citan un descuento de hasta 2 puntos por «errores ortográficos» y «en el uso del léxico».

Un punto en Historia de España

Hay otras materias en las que han tomado nota de las prácticas consensuadas y lo indican así, caso de Historia de España. Los responsables del examen apelan a que «el acuerdo de la CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas) sobre los criterios de evaluación de las pruebas señala que la calificación otorgada debe valorar la coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica y ortográfica así como su presentación» y que en Historia de España ese tope puede costarle un punto al interesado, pero no especifican qué peso le otorgan a cada apartado, lo mismo que ocurre en Química.

En los parámetros de corrección de Lingua Galega e Literatura, que forma parte de la fase general de la selectividad, se remiten igualmente al acuerdo para advertir lo mismo que sus colegas de Historia de España, si bien la penalización en global llegaría al 20% de la nota. En Historia de la Filosofía se habla de «claridad» y en Física se recomienda cuidar la «presentación y el orden».