El exconselleiro Villares declara ante el juez por la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual

El exconselleiro de Mar Alfonso Villares compareció días atrás en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, encargado de todos los casos de violencia machista, en relación con la denuncia de supuesta agresión sexual que interpuso contra él la presentadora Paloma Lago.

La declaración del que fuera integrante del Gobierno de la Xunta se llevó a cabo con la máxima discreción. La propia Lago ratificó en el mismo juzgado la denuncia el pasado 7 de abril.

Ahora el proceso judicial continúa adelante en un juzgado que arrastra una importante carga de asuntos en instrucción, y donde tocará analizar los informes forenses.

Xunta

Alfonso Villares presentó su dimisión al frente del departamento autonómico de Mar en una comparecencia urgente convocada en San Caetano, la sede central del Gobierno gallego, el pasado mes de junio.

Afirmó entonces que dimitía para poder «defenderse» en mejores condiciones ante una acusación de la que se declaró «totalmente inocente».