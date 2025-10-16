Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El exconselleiro Villares declara ante el juez por la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual

El testimonio realizado días atrás del que fuera integrante del Gobierno de la Xunta se llevó a cabo con la máxima discreción

Alfonso Villares y Paloma Lago posan en un acto de Equiocio 2024, en Covas (Ferrol).

Alfonso Villares y Paloma Lago posan en un acto de Equiocio 2024, en Covas (Ferrol). / Equiocio

E. P.

El exconselleiro de Mar Alfonso Villares compareció días atrás en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, encargado de todos los casos de violencia machista, en relación con la denuncia de supuesta agresión sexual que interpuso contra él la presentadora Paloma Lago.

La declaración del que fuera integrante del Gobierno de la Xunta se llevó a cabo con la máxima discreción. La propia Lago ratificó en el mismo juzgado la denuncia el pasado 7 de abril.

Ahora el proceso judicial continúa adelante en un juzgado que arrastra una importante carga de asuntos en instrucción, y donde tocará analizar los informes forenses.

Xunta

Alfonso Villares presentó su dimisión al frente del departamento autonómico de Mar en una comparecencia urgente convocada en San Caetano, la sede central del Gobierno gallego, el pasado mes de junio.

Afirmó entonces que dimitía para poder «defenderse» en mejores condiciones ante una acusación de la que se declaró «totalmente inocente».

TEMAS

