La Xunta incrementa el fondo para concellos a 187 millones
Incluye 59 millones adicionales para garantizar la futura Ley de Administración Local de Galicia
REDACCIÓN
La Xunta reforzará el Fondo de Cooperación Local hasta 187 millones de euros en 2026, casi un 12% más que en 2025, según anunciaron los conselleiros Diego Calvo y Miguel Corgos tras reunirse con la Fegamp. Este incremento, cuatro veces superior a la regla de gasto, incluye un fondo adicional de 59 millones para garantizar la financiación de la futura Ley de Administración Local de Galicia.
Calvo destacó que durante el año de transición se aplicará un régimen transitorio para que los ayuntamientos no pierdan recursos y se incorporarán sus propuestas. Galicia prevé en la ley un sistema que considere dispersión y envejecimiento, mientras se compensan desfases con transferencias y ayudas específicas. El Gobierno subraya su compromiso de reforzar la autonomía local y mejorar la eficiencia en la gestión municipal.
