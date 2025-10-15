La rentabilidad de los hoteles gallegos bate récord pero sigue a la cola estatal

Según los datos del balance de verano dados a conocer ayer por Turismo de Galicia, los hoteles gallegos lograron ingresar durante los meses de julio y agosto hasta 91 euros de media por cada una de las habitaciones que lograron comercializar durante ese periodo. Sin embargo, aquellos cuartos para los que no lograron huésped suponen también un gasto para los hoteles. Es por ello que en materia turística acostumbra a tenerse en cuenta el indicador RevPar, que hace referencia a los ingresos que ha tenido el hotel en función del total de habitaciones con las que cuenta, para medir la rentabilidad del hospedaje. En este sentido, los establecimientos gallegos lograron una facturación de 59,8 euros por cuarto disponible este verano: la cifra más elevada de toda la serie histórica, según la información publicada ayer por la agencia autonómica. Esto supone un incremento con respecto a 2019 —último verano antes de la pandemia— de hasta el 47% y de más del 5% con respecto al mismo periodo del año 2024.

A pesar de esta importante mejora, Galicia continúa ubicándose en la cola estatal tanto en lo referente a las tarifas hoteleras como al nivel de rentabilidad. Así las cosas, la comunidad gallega únicamente mejora los datos de otras cinco autonomías y se sitúa, todavía, muy lejos de la media estatal de 151,2 euros por habitación ocupada y de 118,4 euros por habitación disponible.

Turismo de Galicia estima que los ingresos totales de los hoteles gallegos durante el verano ascendieron a los 148,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al pasado año y la cifra más elevada de toda la serie histórica. Si bien, la agencia que dirige Xosé Merelles explicita que «descontando el efecto de la inflación se estima que el incremento real de los ingresos hoteleros se queda en el 4,1% interanual».

El estudio permite también conocer cuál es el origen de los huéspedes que durante julio y agosto se han alojado en los hoteles de la comunidad y, en este sentido, no hay grandes novedades. El turismo interno, de residentes gallegos, continúa siendo la principal fuente de demanda. Así el 17% de las 2,95 millones de pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la comunidad son de gallegos. Madrid, por su parte, continúa siendo el principal mercado emisor a nivel estatal y su peso en los hospedajes supera ya el de los residentes gallegos. Sus 530 mil pernoctaciones suponen ya el 18% del total. Tras los residentes en la capital estatal, están Andalucía y Castilla y León con el 7,6 y el 6,6% de las pernoctaciones, respectivamente.

En cuanto al turismo internacional, Portugal se mantiene como el principal mercado emisor a Galicia, representando el 5,5% del total de pernoctas de la comunidad. Tras Portugal se sitúan, ya a cierta distancia, EE UU. y Italia con el 2,1 y el 2% de las pernoctaciones, respectivamente.