¿Qué municipios en Galicia han subido el recibo de la basura?: O Morrazo en el epicentro de las protestas

O Morrazo se ha convertido en el epicentro de las protestas por la subida de la tasa por la recogida de basura en loc concellos de Cangas, Moaña y Bueu. La asamblea de la Mancomunidad, presidida por la regidora de Cangas, Araceli Gestido, se convirtió en un verdadero clamor contra la medida. Sin embargo, esta medida no está siendo exclusiva de esta área, aunque la oposición sí que está siendo mucho más sonora.

Pero comencemos por el principio. ¿A qué se le achaca esta subida en la recogida de basura? Por un lado, existe una nueva normativa europea aplicada por el gobierno estatal que obliga a internalizar los costes reales. Se trata de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y que obliga a que los municipios adopten sistemas de «pago por generación» y que las tasas reflejen los costes directos e indirectos del servicio de recogida, transporte, tratamiento, vertido o incineración. En Galicia se estima que los municipios estaban cubriendo solo el aproximadamente 60% del coste real de gestión de residuos, lo que implicaba que el resto era subvencionado o asumido indirectamente por otros medios. Por otro parte se encuentra el incremento del canon de tratamiento aplicado por Sogama que, por ejemplo en el caso de Vigo, pasó de menos de 62 euros por tonelada a 104,5.

Julio Santos Álvarez

Mapa municipios subida de la basura

La Mancomunidad de O Morrazo ha aprobado recientemente una subida en la tasa de basura que ha provocado una movilización vecinal sin precedentes. No es un caso aislado: otros municipios gallegos también aplican incrementos notables en el recibo.

En Vigo, la tasa pasará de poco más de 90 euros a entre 123 y 138 euros, según el domicilio. En A Coruña, se implantará un nuevo modelo con cuota fija y variable, que implicará un aumento progresivo hasta duplicarse en 2029.

Por su parte, Sanxenxo ha anunciado una subida para 2026 de 35 euros anuales: en el área urbana pasará de 87,52 a 123 euros (+35,48), y en la zona rural de 43,77 a 79 euros (+35,23).

Además, varios municipios adscritos a la Diputación de Pontevedra —como Pereiro de Aguiar, Avión, Baltar o Beariz— han aprobado o aplicado ya este incremento, tras delegar la gestión en el ente provincial.

Aunque el foco se encuentra en la actualidad de O Morrazo, ha generado un clima de creciente tensión y descontento social, al tiempo que ha reavivado el rifirrafe político entre administraciones.