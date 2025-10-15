Los educadores físicos piden rebajas fiscales por los gastos de practicar deporte

Murcia acaba de aprobar una deducción autonómica en el IRPF por los gastos asociados a la educación física y deportiva. Es así la cuarta comunidad autónoma, tras Andalucía, La Rioja y la Comunidad Valenciana, en desplegar este apoyo fiscal. Se trata de una medida para fomentar hábitos saludables.

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Galicia (Colef) reclama que la Xunta implante también esta rebaja fiscal. «Hacemos un llamamiento a la Xunta para que implante estas medidas incentivando así a la ciudadanía a invertir tiempo y recursos en el cuidado de su formación y salud a través de servicios de educación física y deportiva.

Así recuerdan que la práctica de ejercicio físico no solo reporta beneficios individuales como más salud y calidad de vida sino que se traducen también en beneficios colectivos en los ámbitos sanitario, pues se consigue una mayor «eficiencia del sistema», así como ahorro en el gasto y ventajas sociales pues reporta mayor bienestar.

Los educadores físicos reconocen que en Galicia se están dando «pequeños pasos» desde hace más de 15 años, con diversos proyectos y programas puestos en marcha por la Xunta para fomentar el deporte. Sin embargo, advierten que las estadísticas sitúan a Galicia «a la cola en la práctica deportiva por habitante, «lo que urge lo antes posible el asentamiento definitivo de un Plan General de Promoción de la Práctica de Ejercicio Físico Saludable y Deporte que abarque a toda la ciudadanía gallega».

Y recuerdan que la Declaración Política Sobre Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental, aprobada por la Asamblea General de la ONU, identifica expresamente «la inactividad física y los estilos de vida sedentarios como factores de riesgo modificables». «El texto compromete a los estados a promover la actividad física y fomentar el deporte», apunta el colegio de educadores físicos.