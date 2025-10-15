Copernicus cifra en unas 171.000 las hectáreas quemadas en este verano

El Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus cifra en algo más de 171.000 las hectáreas quemadas en Galicia desde el inicio del verano, de las que más de 122.000 se corresponden con incendios registrados desde el inicio de agosto. Se trata de una cifra superior a la reportada por la Xunta, que tan solo a lo largo del mes de agosto informó de 111.000 hectáreas calcinadas —sin tener en cuenta los incendios de menos de 20 hectáreas ni los producidos en septiembre—.

Según los datos de Copernicus, por provincias, la más afectada ha sido la de Ourense, con 177.285 hectáreas quemadas en lo que va de año, de las que 152.594 ardieron desde el inicio del verano. En Lugo, por su parte, ardieron en lo que va de año unas 13.000 hectáreas de terreno según el EFFIS, de las que 5.630 se corresponden con incendios registrados desde el inicio del verano.

Finalmente, en Pontevedra, el sistema refleja unas 10.800 hectáreas calcinadas desde principios de año, de las que 7.467 ardieron desde el inicio del verano ; mientras que en A Coruña, la superficie afectada por incendios fue de 8.158 hectáreas en todo el año, más de 5.500 desde que comenzó el verano.

Además, el EFFIS confirmó que los incendios afectaron a unas 5.000 hectáreas de espacio protegido en la zona de Pena Trevinca por dos fuegos distintos registrados en agosto.