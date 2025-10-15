Las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico reclaman una nueva macrorregión

Archam, la alianza de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico —de Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, Navarra, el Norte de Portugal y Nueva Aquitania (Francia)— reclamaron estos días en Bruselas la creación de una Macrorregión Atlántica, un objetivo común de todas las regiones que forman parte de la alianza.

Lo hicieron en el transcurso de un foro que ha tenido lugar estos días en la capital europea, en el que la alianza de las Cámaras de Comercio del norte peninsular acercaron a las instituciones europeas las acciones que se están llevando a cabo para avanzar en su objetivo de contribuir a la creación de una Macrorregión Atlántica.

Su creación permitiría que estas regiones europeas del atlántico pudiesen actuar de forma conjunta y fortalecerse mutuamente, creando sinergias y aprovechando el potencial que todas tienen para fortalecer el territorio, con el que difícilmente puede competir en el ámbito internacional de forma individual.

Entre los objetivos comunes de estas regiones, destaca el impulso al corredor atlántico o la supresión del peaje de la AP-9 y la autovía de la Huerna (AP-66), que une Asturias y León, en cumplimiento con el dictamen de la Comisión Europea; pero también la meta estratégica de continuar avanzando en el desarrollo del corredor del hidrógeno y en el despliegue de la eólica marina como vías para descarbonizar la economía. Además, las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico sitúan entre sus objetivos situar el Camino de Santiago como distintivo vertebrador, prestando especial atención al enoturismo y a actividades de ocio, naturaleza y bienestar.