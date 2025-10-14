El Sergas, sobre los 600 millones de presupuesto extra: «No es sencillo estimar los gastos»

El Sergas explicó ayer las causas por las que se ve obligado a ampliar sus presupuestos iniciales, que el pasado año requirieron un incremento de 600 millones de euros, tal como publicó este periódico. Asegura la Consellería de Sanidade que pese a que las cuentas crecen cada año y que determinados gastos, como los de personal o fármacos, sean recurrentes, «no significa que resulten sencillos de estimar», y que ya en la propia ley de presupuestos se establecen como «ampliables» los créditos destinados a esta finalidad.

En 2024, el Sergas ha tenido que inyectar durante ese ejercicio 600,5 millones de euros a su presupuesto ordinario para no dejar al descubierto el pago de las nóminas y, sobre todo, el capítulo de los gastos corrientes y suministro de fármacos.

El departamento de Antonio Gómez Caamaño indica, en todo caso, que todas las ampliaciones y modificaciones de crédito que se hacen a lo largo del año se ajustan a derecho y que reciben el informe favorable de las unidades de control interno de la Xunta.

Sobre el gasto farmacéutico, el Sergas asegura que pese a ser recurrente, está «íntimamente vinculado» a la actividad y a la prescripción médica, a lo que se suma la dificultad de calcularlo con precisión cuando existen, por otra parte, fármacos que cuestan cientos de miles de euros por paciente. Y pone como ejemplo que este año se acaba de autorizar la contratación de dos terapias avanzadas de lucha contra el cáncer (las CAR-T) para tratar a 250 pacientes por un importe de 100 millones de euros.

En cuanto al personal, ante una plantilla de «enorme dimensión» como la que tiene el Sergas, la Xunta explica que existen conceptos que son variables y que están condicionados a determinadas necesidades o circunstancias «como la de realizar sustituciones o el cumplimiento de determinados objetivos».