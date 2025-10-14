Rifirrafe en el Parlamento: El PP exige rectificar a Montse Prado (BNG) por llamar "fascista" a Corina Machado

Rifirrafe político este martes en el pleno del Parlamento durante el debate de la proposición de ley de prevención de conductas aditivas. La diputada del BNG, Montserrat Prado, se ha referido a la opositora venezolana y recientemente nombrada Nobel de la Paz como "fascista", lo que ha despertado el enfado de los populares, que ha emitido un comunicado pidiendo una rectificación del BNG.

Y es que la diputada nacionalista ha abierto su intervención como portavoz del grupo enmendante aludiendo a la Nobel de la Paz, "una fascista que llama a invadir su propio país" y al apoyo de los populares a la opositora.

"El BNG no está de ese lado de la historia", ha afirmado, refiriéndose a la "bota del imperialismo" que respaldan, para los nacionalistas, tanto el PP como la propia Corina Machado.

La líder opositora María Corina Machado. / Efe

A este respecto, han lamentado la "degradación" de un premio como el Nobel de la Paz, deterioro que, a su parecer, demuestra la concesión a la venezolana, a la que se ha referido como fascista en repetidas ocasiones.

Por su parte, la diputada del PPdeG, Encarna Amigo, ha lamentado las palabras empleadas por Prado y ha acusado a los nacionalistas de "hacerse fotos con Bildu", entre otros, en referencia al "lado de la historia" al que se refería la nacionalista en su intervención.

Afirmaciones "absolutamente inaceptables" para el PP

Tras el debate, el Partido Popular de Galicia ha emitido un comunicado en el que ha condenado las palabras de la diputada nacionalista, al tiempo que ha exigido al BNG "una rectificación".

Han incidido en que el Prado llamó "en dos ocasiones" fascista a Machado, con unas afirmaciones además que en opinión del PPdeG son "absolutamente inaceptables".

Los populares gallegos lamentan que Ana Pontón haya estado "ausente del hemiciclo en la primera de las intervenciones" y "no haya levantado la vista del móvil en la segunda", al igual que "tampoco se atrevió a sentarse con Bildu la semana pasada en la reunión que mantuvo su formación con los herederos de ETA", pero, señalan desde el PPdeG, "por mucho que se esconda, la ideología radical del BNG es también la suya".

El PP de Galicia concluye que "no puede esperar nada de un partido, socio del PSOE de Pedro Sánchez, que llama fascista a una Premio Nobel de la Paz y que dice que su lado de la Historia es el que lideran Nicolás Maduro o Vladimir Putin".