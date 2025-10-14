Galicia suma 261 investigadores en el campo de la salud en un año y superan ya los 7.500

En 1949 la «Revista Clínica Española» acogía un artículo sobre la anemia aplásica. Es el primero del que da cuenta la Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) de la Consellería de Sanidade en el portal que analiza los resultados de las investigaciones sanitarias realizadas en Galicia. Detrás de aquel artículo llegaron 51.032 más, con datos a día de ayer e incluyendo alguno ya previsto para 2027, y el contador no se detiene porque la investigación en el campo de la salud sigue ganando peso en la comunidad. En el último año, las plantillas sumaron 261 profesionales y superan ya la barrera de los 7.500.

Según ACIS —que funciona, junto con el Sergas, los institutos de investigación biomédica y las fundaciones sanitarias, como «núcleo del ecosistema gallego de conocimiento en salud»—, en total son 7.517 los investigadores, distribuidos en un total de 199 grupos. Pero ACIS analiza también al rendimiento, con indicadores individualizados que miden la «productividad» de los profesionales. En los 75 años que median entre aquel primer artículo de 1949 y finales de 2024, esa producción se tradujo en 63.672 publicaciones, incluyendo capítulos de libros, contribuciones de congresos y otros.

En lo que va de 2025, los investigadores de esa red —en la que se incluyen los 397 que desarrollan su trabajo en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, pero también los 1.072 del área sanitaria de Vigo o los 516 del área de Pontevedra y O Salnés, porque los profesionales que trabajan en centros de salud y hospitales también investigan— han contribuido a otras 1.920 publicaciones.

Un bajón, pero mejor que en prepandemia

Los datos de balance del pasado año muestran que el potencial investigador gallego en torno a la salud se desplegó a través de 2.804 publicaciones. Se trata de la cifra más reducida de todo el lustro. Hay que tener en cuenta que este arrancó en 2020 con la pandemia y poder entender el fenómeno o hallar soluciones para tratarlo animaron la investigación biomédica. El máximo de producción bibliográfica se alcanzó en 2021.

Con todo, la cifra de 2024 supone una mejora con respecto a todas las marcas prepandemia, incluyendo la de 2019, cuando científicos gallegos tradujeron sus investigaciones a 2.742 publicaciones. Si se considera la última década, de 2015 y 2024 el rendimiento de los científicos medido con ese indicador de difusión se disparó un 47%.

Patentes

Una de las misiones de ACIS es «garantir la adecuada circulación del conocimiento y su puesta en valor de cara al paciente y al mercado» porque los logros de los investigadores sanitarios gallegos no solo se traducen en artículos que incrementan el saber en torno a una cuestión, sino también en patentes. En la última década referenciada —de 2013 a 2023— constan 39 patentes en las que participan alguna de las instituciones de investigación sanitaria gallegas, la más reciente relacionada con un dispositivo para mejorar el funcionamiento de los sistemas de aspiración diseñados para evitar la asfixia por atragantamiento. A esas se unirían, considerando el mismo período, otras 85 en las que toman parte investigadores del Portal da Investigación. Entre los inventores de una de las últimas que aparecen recogidas en este apartado figura Ángel Carracedo, director ejecutivo de la Fundación Galega de Medicina Xenómica, responsable él solo de 1.046 publicaciones y con seis patentes en su haber. Carracedo se halla entre la docena de expertos elegida por la Xunta para el nuevo consejo asesor de I+D+i que quiere reforzar el avance de Galicia en ese ámbito, informó ayer el Ejecutivo.

Un amplio catálogo de temas

El abanico de temas que abordan los científicos que trabajan en la salud de Galicia es amplio y ACIS lo estructura en ocho bloques: enfermedades infecciosas, envejecimiento, inflamación, inmunidad, medicina regenerativa, nuevas tecnologías, biomateriales e ingeniería de tejidos; neurociencias y enfermedades psiquiátricas; oncología y hematología; enfermedades cardiovasculares, endocrinología, metabolismo y nutrición y enfermedades raras; genética, biología de sistemas, microbiología y medicina molecular; salud poblacional, cuidados sanitarios y economía de la salud; plataformas y metodología, y tecnologías de la salud, informática biomédica y telemedicina.

El último hito en la I+D+i gallega, a la que se dedican actualmente en total, con cifras de la Xunta, 14.000 investigadores, es la concesión de una de las seis nuevas fábricas de inteligencia artificial de toda Europa al Centro de Supercomputación de Galicia, que «acelerará la investigación y la innovación en el ámbito de la salud».