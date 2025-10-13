La Xunta reorienta 30 millones de fondos europeos a la recuperación tras los incendios

Tras la oleada de incendios que afectó a la comunidad este verano, dejando más de 100.000 hectáreas calcinadas, la Xunta ha tomado la decisión de reprogramar parte de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) para destinarlos a reconstruir las infraestructuras públicas y ambientales de los concellos afectados, la sustitución de equipos dañados, como motobombas o todoterrenos, y a la restauración hidrológica y ambiental de estas zonas.

Según explicó el presidente, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello de este lunes, serán 30 millones de euros los que se destinarán a estas actuaciones, que también incluyen obras en las bases aéreas de lucha contra el fuego.

También se anunció hoy que a lo largo de los próximos días se podrán pedir las ayudas para compensar las cancelaciones en el sector turístico derivadas de los incendios, por un importe máximo de 2.500 euros por persona beneficiaria. El importe máximo de cada ayuda será de un 25 por ciento del equivalente a la pérdida de facturación sufrida durante el periodo de referencia en comparación con el mismo período del año anterior.