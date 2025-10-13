La Xunta reorienta 30 millones de fondos europeos a la recuperación tras los incendios
Se destinarán a reconstruir infraestructuras públicas y ambientales, a la restauración hidrológica y ambiental y a sustituir equipos dañados, entre otras actuaciones
Tras la oleada de incendios que afectó a la comunidad este verano, dejando más de 100.000 hectáreas calcinadas, la Xunta ha tomado la decisión de reprogramar parte de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) para destinarlos a reconstruir las infraestructuras públicas y ambientales de los concellos afectados, la sustitución de equipos dañados, como motobombas o todoterrenos, y a la restauración hidrológica y ambiental de estas zonas.
Según explicó el presidente, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello de este lunes, serán 30 millones de euros los que se destinarán a estas actuaciones, que también incluyen obras en las bases aéreas de lucha contra el fuego.
También se anunció hoy que a lo largo de los próximos días se podrán pedir las ayudas para compensar las cancelaciones en el sector turístico derivadas de los incendios, por un importe máximo de 2.500 euros por persona beneficiaria. El importe máximo de cada ayuda será de un 25 por ciento del equivalente a la pérdida de facturación sufrida durante el periodo de referencia en comparación con el mismo período del año anterior.
Programa Básico
Por otro lado, la Xunta anunció este lunes la aprobación del concierto social para la gestión del Programa Básico, una iniciativa estatal que recibe una dotación de más de 24 millones de euros para dar tarjetas monedero—con hasta 220 euros mensuales— para que familias con bajos recursos puedan comprar productos de higiene y alimentación hasta 2029.
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- La Guardia Civil desmantela en Ordes un «criadero de los horrores»: más de 200 animales muertos y desnutridos
- La actividad sindical de los funcionarios autonómicos cuesta a la Xunta 16 millones al año
- La Xunta no encuentra funcionarios 'propios' para dirigir la inspección urbanística
- El litoral pontevedrés contiene 305 bienes vacíos abiertos a nuevos usos
- Opositar con ayuda profesional: «Me gasté 5.000 euros en dos años»
- El Centro de Supercomputación de Galicia albergará una fábrica europea de IA centrada en innovar en el ámbito sanitario
- El alcalde de Chantada corta un discurso sobre Gaza: «Cuando sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya dirigirá el pleno»