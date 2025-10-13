Comienza el programa piloto de vacunación infantil intranasal
La campaña de vacunación infantil frente a la gripe incluye este año a los niños desde los 6 meses hasta los 11 años: unos 215.000 menores
Este lunes ha empezado en Galicia la campaña de vacunación infantil frente a la gripe, que este año incluye a los niños desde los 6 meses hasta los 11 años: unas 215.000 personas.
Además, también hoy ha comenzado un programa piloto de vacunación antigripal por vía intranasal en 55 centros educativos de la comunidad, con el objetivo de llegar a 19.000 niños de entre 3 y 11 años.
Los colegios seleccionados facilitarán la vacunación, de forma voluntaria, a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Infantil y de todos los cursos de Educación Primaria, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 70% entre los niños nacidos entre 2014 y 2022 en estos 55 centros educativos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- La Guardia Civil desmantela en Ordes un «criadero de los horrores»: más de 200 animales muertos y desnutridos
- La actividad sindical de los funcionarios autonómicos cuesta a la Xunta 16 millones al año
- La Xunta no encuentra funcionarios 'propios' para dirigir la inspección urbanística
- El litoral pontevedrés contiene 305 bienes vacíos abiertos a nuevos usos
- Opositar con ayuda profesional: «Me gasté 5.000 euros en dos años»
- El Centro de Supercomputación de Galicia albergará una fábrica europea de IA centrada en innovar en el ámbito sanitario
- El alcalde de Chantada corta un discurso sobre Gaza: «Cuando sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya dirigirá el pleno»