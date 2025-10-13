Comienza el programa piloto de vacunación infantil intranasal

Este lunes ha empezado en Galicia la campaña de vacunación infantil frente a la gripe, que este año incluye a los niños desde los 6 meses hasta los 11 años: unas 215.000 personas.

Además, también hoy ha comenzado un programa piloto de vacunación antigripal por vía intranasal en 55 centros educativos de la comunidad, con el objetivo de llegar a 19.000 niños de entre 3 y 11 años.

Los colegios seleccionados facilitarán la vacunación, de forma voluntaria, a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Infantil y de todos los cursos de Educación Primaria, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 70% entre los niños nacidos entre 2014 y 2022 en estos 55 centros educativos.