Ribeira vota hoy la moción de censura para el cambio de alcaldía del BNG al PP
La candidata popular es la asesora de prensa de la Consellería do Mar
REDACCIÓN
La corporación municipal de Ribeira (A Coruña) debatirá y votará hoy una moción de censura en la que la popular Mariola Sampedro —la asesora de prensa de la Consellería do Mar— se postula como alcaldesa y que arrebatará, salvo sorpresa mayúscula, el bastón de mando al nacionalista Luís Pérez Barral, que gobernaba con el apoyo del PSOE y de los independientes de PBBI.
En concreto, el PP de Ribeira presentó una moción de censura junto a cuatro concejales del Partido Barbanza Independiente (PBBI) y que devolverá, presumiblemente, a los populares, con Mariola Sampedro al frente, a la alcaldía, que desde las elecciones municipales del 2023 estaba en manos del nacionalista Pérez Barral.
El documento fue firmado por los 10 ediles del PP y cuatro de los cinco que los independientes tienen en la corporación, a excepción del concejal de Sanidad, Juan Luis Furones. Sin embargo, una de las concejalas del PBBI que firmó la moción, Tania Redondo, ha pasado a ser concejala no adscrita tras denunciar en los últimos días «acoso y presiones» y renunciar a continuar formando parte del partido.
El debate y la votación de esta nueva moción de censura se celebrará hoy con la popular como candidata, quien tomó el relevo de Manuel Ruiz Rivas, actualmente en el Senado. Para Sampedro, esta moción llega contra un alcalde que «nunca asumió la responsabilidad y el honor que supone gobernar Ribeira», además de faltar «a los principios del diálogo y el consenso».
