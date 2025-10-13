El nuevo protocolo del SAF prevé que las cuidadoras puedan ir acompañadas al trabajo

La Xunta dio este lunes el visto bueno al nuevo protocolo de prevención y detección de situaciones de violencia —bien sea física, psicológica o sexual— en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), después de que este verano una trabajadora, una mujer de 48 años natural de Mos (Pontevedra), muriese a manos del marido de la mujer a la que cuidaba.

El texto, explicó el presidente gallego, Alfonso Rueda, tiene en cuenta el perfil feminizado de la actividad, fue elaborado por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) y será remitido a la Federación galega de municipios e provincias (Fegamp) para intentar «implantarlo cuanto antes».

El titular de la Xunta avanzó algunas de las cuestiones que recoge el texto, como la recomendación de tener el teléfono activo toda la jornada, de prever acompañamiento temporal para las trabajadoras cuando las circunstancias lo requieran o de realizar evaluaciones de riesgo en los domicilios.

Además, el protocolo incluye acciones específicas que acometer cuando se produce una agresión «priorizando siempre la integridad física y emocional de las profesionales», destaca la relevancia de dar seguimiento a todos los incidentes y pone en valor la importancia de dotar a las trabajadoras de conocimientos y habilidades específicas en materia de prevención de la violencia.

Guía de apoyo

En otro orden de cosas, también este lunes la Xunta dio el visto bueno a una guía de apoyo que recoge las especificidades del sexo femenino en enfermedades respiratorias y cardiovasculares y en lo relacionado con la salud reproductiva, que se repartirá entre los profesionales del Servizo Galego de Saúde.

Esta actuación se enmarca en la Estratexia Galega de Saúde 2030, en la que una de las prioridades es seguir fomentando programas específicos dirigidos a la salud de las mujeres.