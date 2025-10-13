La Guardia Civil identificó o detuvo a 60 personas por los incendios

Sesenta personas han sido detenidas o identificadas por la Guardia Civil en Galicia hasta septiembre por sospechas de haber provocado algún incendio, casi cuarenta de ellas en los dos últimos meses. El dato fue avanzado ayer por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante su intervención en el acto de conmemoración de la festividad del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en A Coruña.

Blanco destacó que esas identificaciones y detenciones por provocar incendios, «intencionadamente o no», se han producido tras «arduas investigaciones», y puso en valor el trabajo del instituto armado durante la oleada de fuegos forestales que devastó Galicia el pasado mes de agosto.

«Una acción ejemplar que sirvió para salvar muchas vidas, en momentos muy difíciles y en circunstancias que, esperemos, no se vuelvan a repetir», subrayó el delegado.

Más allá de los incendios, Blanco recordó que Galicia revalidó en el primer semestre de este año su puesto como tercera comunidad autónoma más segura de España y que la tasa de criminalidad se sitúa 15 puntos por debajo de la media nacional.

Y agradeció el trabajo de la Guardia Civil para contribuir a esos índices.

«Los datos revelan un descenso significativo en delitos graves y de gran impacto social», señaló el delegado, que añadió que la tasa de eficacia policial ha alcanzado la mejor cifra de la última década, ya que en los últimos años casi la mitad de los delitos conocidos finalizaron «con un esclarecimiento efectivo».

Fuego en Rodeiro

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural informó ayer de que permanece activo un incendio forestal en el ayuntamiento pontevedrés de Rodeiro, en la parroquia de Carboentes. En concreto, detalló que el fuego se inició a las 14.26 horas y, según las estimaciones, a última hora de la tarde afectaba a una superficie de más de 20 hectáreas.