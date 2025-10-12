La vacunación infantil de la gripe arranca en Galicia y por vía intranasal

La campaña de vacunación infantil frente a la gripe empieza este lunes en Galicia para los niños de entre 6 meses y 11 años e incluirá un programa piloto de vacunas por vía intranasal en colegios.

Un total de 215.000 niños serán vacunados en esta campaña en los centros de salud, además de los 19.000 menores de entre 3 y 11 años que participarán en el proyecto piloto por vía intranasal en 55 centros educativos, ha informado este domingo la Consellería de Sanidade.

En los colegios seleccionados se facilitará la vacunación de forma voluntaria a los alumnos de 4º, 5º y 6º de educación infantil y todos los cursos de primaria, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 70 % entre los nacidos entre 2014 y 2022.

En función de las coberturas de inmunización alcanzadas, la Xunta evaluará extender el programa al resto de centros escolares en futuras campañas de vacunación.

La vacuna intranasal será administrada por equipos de enfermería de las áreas sanitarias y tiene una mayor aceptación y facilidad de administración al evitar el pinchazo, según la Consellería.

Los 55 centros que participan en el programa han sido seleccionados para tener una representatividad de los estratos urbanos, semiurbanos y rurales de las cuatro provincias.

En concreto, nueve centros pertenecen al área sanitaria de A Coruña y Cee; dos a la de Ferrol; nueve a la de Lugo, Monforte de Lemos y A Mariña; 10 a la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; 6 a la de Pontevedra y O Salnés; 8 a la de Vigo, y 11 a la de Santiago de Compostela y Barbanza.

Este lunes también está previsto que arranque la vacunación de personas inmovilizadas de cualquier edad y de quien ejerza de forma principal su cuidado.

A partir del 20 de octubre, se citará a personas de más de 70 para vacunarse en su centro de atención primaria y se abrirá también la campaña para el personal sanitario y las personas en situación de inmunodepresión.