El PSOE sostiene que las rebajas fiscales gallegas son un «recorte» en derechos

La diputada del PSdeG Elena Espinosa sostuvo ayer que las rebajas fiscales anunciadas por la Xunta en los próximos presupuestos priorizan «a los que más tienen» y suponen un recorte en los derechos de los gallegos, que merecen servicios públicos «dignos». «Cada euro que dejan de ingresar para favorecer a los más acomodados es un euro menos para garantizar atención médica, dependencia, educación o servicios municipales», criticó Espinosa, que añadió que la prioridad del Gobierno gallego es «beneficiar a unos pocos frente al bienestar de la mayoría».

La socialista afirmó que se disparan las listas de espera en sanidad y dependencia, faltan profesores de apoyo en los centros educativos, no se cubren todas las plazas de bomberos forestales y «se impone» a los municipios asumir competencias «impropias» sin financiación.

Y considera que bajar impuestos significa tener menos recursos «para quien más los necesita», lo que implica «recortar en derechos e igualdad de oportunidades».

El conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, avanzó el viernes que los presupuestos del próximo año tendrán más rebajas fiscales, aunque apenas especificó detalles y evitó concretar cuáles serán esas rebajas.

Cumbre climática

Además, el PSdeG acusó a la Xunta de anteponer los intereses del PP a los de Galicia al plantar al Gobierno central en su Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, a la que no acudirá ninguna comunidad gobernada por los populares, y le requirió que «rectifique».

«No se puede defender el país quedando fuera de las mesas donde se toman las decisiones», recriminó el diputado Aitor Bouza, que acusó a Alfonso Rueda de no actuar «de nuevo» como presidente de Galicia sino como «delegado» de Feijóo.