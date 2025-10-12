Daniel Pérez, nuevo alcalde de Carballo
Daniel Pérez (BNG) fue investido ayer como nuevo alcalde de Carballo (A Coruña), sustituyendo en el cargo al histórico regidor nacionalista Evencio Ferrero, que dejó el bastón de mando tras 22 años como primer edil y después de cumplir los 70 años. En su toma de la palabra, enfatizó que gobernará para todos los vecinos, no solo para los votantes del Bloque.
