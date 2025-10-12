Casi un centenar de gasolineras del rural ya ofertan la posibilidad de retirar dinero
Es un programa para garantizar cajeros en concellos de menor población
Redacción
Galicia cuenta con cerca de un centenar de estaciones de servicio que ofrecen ya la posibilidad de retirar dinero en efectivo en sus establecimientos. Esta medida se enmarca en un convenio de colaboración firmado entre la Consellería de Economía e Industria, la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) y Abanca y permite que un buen número de ayuntamientos del rural gallego con menos de 20.000 habitantes puedan ampliar su cartera de servicios.
Según informó ayer la Xunta, un total de 89 estaciones de servicio ofrecen actualmente la posibilidad de que clientes de tarjetas de débito emitidas por la entidad bancaria puedan disponer de efectivo de forma gratuita. Para eso cuentan con 110 terminales de puntos de venta (TPV) de última generación habilitados para hacer pequeñas retiradas de dinero.
Por provincias, A Coruña tiene 57 establecimientos adheridos (69 TPV), Pontevedra con 17 (21 TPV), Lugo con 8 (10 TPV) y, finalmente Ourense con 7 (10 TPV).
La Xunta ha recordado que el plazo para adherirse a esta iniciativa permanece abierto todo el año y que actualmente son 290 los ayuntamientos que cuentan con menos de 20.000 habitantes.
En este convenio de colaboración, la Xunta concede ayudas para facilitar la modernización de las gasolineras emplazadas en concellos rurales y la adquisición del equipamiento necesario para poder ofertar la retirada de efectivo.
