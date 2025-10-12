Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acolchado de paja desde un helicóptero

La Consellería do Medio Rural realiza acolchados de paja en zonas afectadas por incendios forestales de este verano para facilitar la restauración de las áreas quemadas y protegerlas de la erosión y evitar escorrentías. En la imagen, la acción realizada desde un helicóptero.

