La Xunta rechaza acudir a la cumbre del clima organizada por el Gobierno
REDACCIÓN
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, confirmó que no acudirán a la convención «Por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática», convocada por el Gobierno en Ponferrada, los próximos 13 y 14 de octubre. «No estamos dispuestos a que se nos trate como niños ni a perder el tiempo», afirmó.
Se suma así al resto de comunidades del PP que han decidido no participar en esta convención al considerar que es «propaganda».
Ángeles Vázquez justificó que no se trata de un «capricho». Así se pregunta qué pasó con el pacto de 2022, «que no se llegó a desarrollar»; qué pasa con el Fondo Social del Clima, «que son 9.000 millones de euros que no están llegando a las comunidades, pese a que Galicia, por ejemplo, presentó antes de la fecha límite sus proyectos»; y qué está pasando con las conferencias sectoriales, «que ya no se están convocando y por lo que se están perdiendo fondos europeos muy importantes». «Ante una decisión de carácter unilateral por parte del Gobierno central que no beneficia en absoluto a las comunidades, tenemos que tomar cartas en el asunto. No estamos dispuestos a viajar solo para hacernos una foto», aseveró.
