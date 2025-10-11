El gallego, la lengua que sale peor parada en la selectividad

El pasado año, el IGE (Instituto Galego de Estatística) hacía pública la encuesta periódica con la que pasa revista al estado de salud del gallego y sus datos reflejan el hundimiento de su utilización entre los niños de 5 y 14 años: en solo un lustro, el número de chavales que emplea habitualmente el idioma se redujo a la mitad, hasta solo un 7%. Una inmensa mayoría no lo tiene como hábito y una tercera parte admite saber hablarlo «poco o nada». Muchos de esos escolares prosiguen su formación con la vista puesta en la universidad y en la selectividad —el peaje que hay que superar para conseguir la plaza deseada— el gallego es la lengua que sale peor parada. Con todo, ninguna de las otras dos asignaturas obligatorias vinculadas a la competencia lingüística consigue llegar al «notable». En cambio, sí lo hace Matemáticas.

El desempeño en el idioma cooficial

Según datos de la CiUG, en la convocatoria ordinaria —la del pasado mes de junio —de la ya rebautizada como prueba de acceso a la universidad (PAU), los chavales que se examinaron de Lingua Galega e Literatura consiguieron una nota media de 6,5 puntos, mientras que los mismos jóvenes —ambas materias ocupan los primeros puestos de la tabla en número de presentados— llegaron a un 6,81, tres décimas más, en el test equivalente para Lengua Castellana y Literatura, a pesar de que los correctores de este segundo examen se quejan en los últimos años, también ahora que el formato ha cambiado para ir incorporando cuestiones competenciales, de que es «perentorio y urgente trabajar la expresión escrita del estudiantado».

En el caso del Inglés, el idioma casi universal en la prueba de Lengua Extranjera, la nota media se sitúa en un 6,54, ligeramente superior a la del Gallego.

Las dos Historias

La siguiente materia más realizada en la PAU es la de Historia de España, que integra el catálogo de los exámenes obligatorios, aunque puede elegirse alternativamente Historia de la Filosofía. El pasado mes de junio, la media de los presentados a Historia de España fue de 6,07, un dato inferior al de las lenguas, y sube a un 6,42 entre quienes optan por Filosofía.

No obstante, en ninguna de estas asignaturas se logró en la PAU ordinaria superar el 7, lo que sí sucedió en Matemáticas, una de las materias específicas de modalidad (Ciencias y Tecnología) más elegidas, en la que los estudiantes llegaron a anotarse una media de 7,66. Con todo, su variante aplicada, por la que se inclinaron mil alumnos más, se quedó en 6,07.

Las líderes y el furgón de cola

Entre otras, se anotan también un notable, siempre por debajo del 8, otras áreas con menos presentados, como Empresa y Diseño de Modelo de Negocio, Alemán, Italiano, Griego, Análisis Musical, Coro y Técnica Vocal o Movimientos Culturales y Artísticos. En cambio, en otras la calificación no traspasó el 5, como en Geología y Ciencias Ambientales (4,85) o Inglés, enfocado como Segunda Lengua Extranjera (4,56), ambas con alrededor de 50 aspirantes.