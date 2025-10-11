El gallego, la lengua que sale peor parada en la selectividad
El alumnado tampoco logra el 7 en Castellano ni en Inglés pero sí lo consigue en Matemáticas, otro de los exámenes más realizados
El pasado año, el IGE (Instituto Galego de Estatística) hacía pública la encuesta periódica con la que pasa revista al estado de salud del gallego y sus datos reflejan el hundimiento de su utilización entre los niños de 5 y 14 años: en solo un lustro, el número de chavales que emplea habitualmente el idioma se redujo a la mitad, hasta solo un 7%. Una inmensa mayoría no lo tiene como hábito y una tercera parte admite saber hablarlo «poco o nada». Muchos de esos escolares prosiguen su formación con la vista puesta en la universidad y en la selectividad —el peaje que hay que superar para conseguir la plaza deseada— el gallego es la lengua que sale peor parada. Con todo, ninguna de las otras dos asignaturas obligatorias vinculadas a la competencia lingüística consigue llegar al «notable». En cambio, sí lo hace Matemáticas.
El desempeño en el idioma cooficial
Según datos de la CiUG, en la convocatoria ordinaria —la del pasado mes de junio —de la ya rebautizada como prueba de acceso a la universidad (PAU), los chavales que se examinaron de Lingua Galega e Literatura consiguieron una nota media de 6,5 puntos, mientras que los mismos jóvenes —ambas materias ocupan los primeros puestos de la tabla en número de presentados— llegaron a un 6,81, tres décimas más, en el test equivalente para Lengua Castellana y Literatura, a pesar de que los correctores de este segundo examen se quejan en los últimos años, también ahora que el formato ha cambiado para ir incorporando cuestiones competenciales, de que es «perentorio y urgente trabajar la expresión escrita del estudiantado».
En el caso del Inglés, el idioma casi universal en la prueba de Lengua Extranjera, la nota media se sitúa en un 6,54, ligeramente superior a la del Gallego.
Las dos Historias
La siguiente materia más realizada en la PAU es la de Historia de España, que integra el catálogo de los exámenes obligatorios, aunque puede elegirse alternativamente Historia de la Filosofía. El pasado mes de junio, la media de los presentados a Historia de España fue de 6,07, un dato inferior al de las lenguas, y sube a un 6,42 entre quienes optan por Filosofía.
No obstante, en ninguna de estas asignaturas se logró en la PAU ordinaria superar el 7, lo que sí sucedió en Matemáticas, una de las materias específicas de modalidad (Ciencias y Tecnología) más elegidas, en la que los estudiantes llegaron a anotarse una media de 7,66. Con todo, su variante aplicada, por la que se inclinaron mil alumnos más, se quedó en 6,07.
Las líderes y el furgón de cola
Entre otras, se anotan también un notable, siempre por debajo del 8, otras áreas con menos presentados, como Empresa y Diseño de Modelo de Negocio, Alemán, Italiano, Griego, Análisis Musical, Coro y Técnica Vocal o Movimientos Culturales y Artísticos. En cambio, en otras la calificación no traspasó el 5, como en Geología y Ciencias Ambientales (4,85) o Inglés, enfocado como Segunda Lengua Extranjera (4,56), ambas con alrededor de 50 aspirantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- La Xunta no encuentra funcionarios 'propios' para dirigir la inspección urbanística
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- El alcalde de Chantada corta un discurso sobre Gaza: «Cuando sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya dirigirá el pleno»
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- De estadía rural a hogar laboral
- En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial
- La Fiscalía, obligada a intervenir en 75 casos graves de acoso escolar en un año en Galicia