BNG y PSOE denuncian el «oscurantismo» de la Xunta con Altri

El BNG y el PSdeG coincidieron ayer al denunciar la «negativa» de la Xunta a facilitar el acceso a distinta documentación como la referida al acuerdo entre Altri y la sociedad Impulsa Galicia, un «oscurantismo» por el que los nacionalistas han iniciado acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Por su parte, el PSdeG ha solicitado el amparo de la Cámara gallega por lo que califica de «veto informativo ordenado por Rueda» al «memorando secreto» entre la Xunta y Altri y las copias de los trabajos pagados a la empresa Equipo Económico del exministro del PP Cristóbal Montoro.

Así, en una rueda de prensa ofrecida este viernes en el Parlamento de Galicia, el viceportavoz parlamentario del BNG, Luís Bará, informó de que su formación ha presentado un recurso contencioso-administrativo por la «negativa reiterada» a facilitar la documentación relativa a lo que califica de «acuerdo secreto» entre el Gobierno gallego y Altri, el proyecto de una gran planta de fabricación de celulosa en Palas de Rei (Lugo).

«Llevamos más de año y medio reclamándola» a través del artículo 9 del reglamento del Parlamento, denunció Bará, quien añadió que tienen «indicios fundados» de que hay una relación de connivencia y de trato de favor entre la Xunta y Altri» por medio de los negocios que se hicieron a través de Impulsa.

Por su parte, el PSOE ha reclamado amparo de la Cámara ante lo que califica de «veto informativo», que según explicaron Aitor Bouza y Patricia Iglesias, se trata solo de un «primer paso», sin descartar el acudir también a la vía judicial.

Ambos parlamentarios socialistas denunciaron el «silencio», las «trabas» y el «desprecio» al Parlamento por parte del Ejecutivo autonómico y el patrón basado en la «opacidad, el clientelismo y la falta de rendición de cuentas».