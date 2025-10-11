BNG y Bildu refuerzan su alianza por la «construcción nacional»

EH Bildu y BNG apuestan por «ahondar en la construcción nacional» y el «derecho a la soberanía» de Euskadi y Galicia, además de impulsar políticas transformadoras, «frente a la ola reaccionaria venidera». También defienden que, en tiempos en los que «resuenan tambores de guerra» y crece el «autoritarismo», es una «obligación» avanzar «en derechos sociales y nacionales».

Ambas formaciones políticas mantuvieron ayer una reunión de trabajo en la sede de EH Bildu de Bilbao.

Las dos formaciones analizado y contrastado el momento actual de sus respectivas «naciones y del Estado, en temas como la situación de nuestros idiomas, servicios públicos o sistema de financiación», entre otros.