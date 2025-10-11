El análisis de aguas residuales detectará hasta 10 sustancias
Entre ellas la Xunta rastreará la presencia de drogas como el fentanilo o la ketamina
REDACCIÓN
Xunta y Universidade de Santiago de Compostela (USC) firmaron ayer el convenio de colaboración para el análisis de aguas residuales en búsqueda de hasta diez sustancias psicoactivas diferentes, algunas habituales como cocaína o cannabis y otras de reciente aparición como ketamina o fentanilo.
Se amplía así el catálogo de drogas medidas en este tipo de estudios. El objetivo de este proyecto impulsado por el Ejecutivo autonómico es controlar el consumo de estas sustancias en el territorio gallego y detectar de forma precoz la aparición de nuevos productos para desarrollar estrategias de prevención adecuadas en el ámbito de la salud pública.
Durante el mes de mayo ya se recogieron muestras en las estaciones depuradoras de Santiago de Compostela, Ourense, Lugo y Guillarei.
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- La Xunta no encuentra funcionarios 'propios' para dirigir la inspección urbanística
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- El alcalde de Chantada corta un discurso sobre Gaza: «Cuando sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya dirigirá el pleno»
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- De estadía rural a hogar laboral
- En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial
- La Fiscalía, obligada a intervenir en 75 casos graves de acoso escolar en un año en Galicia