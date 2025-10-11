El análisis de aguas residuales detectará hasta 10 sustancias

Xunta y Universidade de Santiago de Compostela (USC) firmaron ayer el convenio de colaboración para el análisis de aguas residuales en búsqueda de hasta diez sustancias psicoactivas diferentes, algunas habituales como cocaína o cannabis y otras de reciente aparición como ketamina o fentanilo.

Se amplía así el catálogo de drogas medidas en este tipo de estudios. El objetivo de este proyecto impulsado por el Ejecutivo autonómico es controlar el consumo de estas sustancias en el territorio gallego y detectar de forma precoz la aparición de nuevos productos para desarrollar estrategias de prevención adecuadas en el ámbito de la salud pública.

Durante el mes de mayo ya se recogieron muestras en las estaciones depuradoras de Santiago de Compostela, Ourense, Lugo y Guillarei.