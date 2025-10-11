La actividad sindical cuesta a la Xunta 16 millones: un 50% más que en 2016

Nueve años después de los últimos datos públicos, la Xunta ha difundido un balance de la actividad sindical dentro de la Administración autonómica, poniendo negro sobre blanco el número de empleados ocupados en tareas sindicales y el coste que tiene para las arcas públicas este tiempo destinado a la representación y defensa de los trabajadores. El importe total, en una actividad en la que participan más de 1.300 empleados —de los que 414 se dedican a tiempo completo—, asciende a 15,907 millones de euros al año.

Los anteriores datos corresponden al año 2016, y con respecto a esa cifra, el incremento del coste ha sido del 50%. Desde entonces, la Xunta ha evitado publicar esta información. Algo que ayer hizo en su portal web de transparencia, en el apartado de actividad sindical, aunque sin repetir el esquema empleado hace nueve años.

En 2016, con una plantilla que rondaba los 90.000 trabajadores, el Gobierno gallego indicaba que el coste era de 10,6 millones de euros y que había 828 personas dedicadas a tareas sindicales, sin entrar a distinguir entre clasificaciones más allá de precisar que 633 eran del área de administración general y función pública, 139 del sector educativo y 56 del sanitario.

Ahora se dan más detalles. De los 1.309 trabajadores que participan en tareas sindicales en la Administración autonómica, 895 son personal sin liberar, es decir, que compaginan esta labor con su trabajo ordinario, dedicando determinadas horas al mes a la representación sindical. Por ello, la Consellería de Facenda no les atribuye coste alguno.

A tiempo completo

El resto, 414, están ocupados a tiempo completo con la representación y defensa de los trabajadores o en acciones internas de los sindicatos. De ellos, 267 están calificados como «liberados» y suponen algo más de 10 millones de euros anuales en salarios. Los otros 147, que cuestan más de 5,8 millones, funcionan bajo el epígrafe de «dispensas y permisos institucionales» y son los que participan, por ejemplo, en las mesas de negociación y de personal. Entre estas dos categorías, la Consellería de Facenda les atribuye un coste de 15,9 millones, tal como se recoge en la página web de transparencia de la Xunta. También es cierto que la plantilla ahora es mayor que en 2016, con algo más de 108.000 empleados públicos.

El mayor coste, por tener también el número más alto de sindicalistas con tareas de exclusividad, corresponde al área de la administración general y función pública. Sus 155 liberados (108) y «dispensados» (47) suponen un importe de 4,979 millones de euros.

En el Sergas, el coste es de 4,64 millones de euros para los 111 trabajadores con dedicación exclusiva a tareas sindicales: 62 liberados y 49 con dispensa o permiso institucional.

En el ámbito de la educación no universitaria, las cifras son muy parecidas a las del sector sanitario, pues hay 61 trabajadores liberados y 36 dispensados (97 en total), para sumar un coste total de 4,31 millones de euros.

El último ámbito es el de la justicia, con 36 liberados y 15 con dispensa (51 entre las dos categorías), a los que Facenda les atribuye un importe de 1,973 millones.