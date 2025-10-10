La Xunta mantiene en 1,6 millones las ayudas para los comedores escolares
Las ANPAS lo ven «insuficiente» y alertan que será imposible aplicar el decreto de menús saludables | Educación reclama financiación estatal
La Xunta apoyará la gestión de los comedores escolares por parte de las ANPAS con 1,6 millones de euros —la misma cuantía que el año pasado—. Las subvenciones, destinadas a cubrir gastos de menú, personal, limpieza y seguros, oscilarán entre 0,66 y 0,78 euros por niño y día, según el número de comensales.
Las asociaciones de madres y padres consideran esta cantidad claramente «insuficiente» y advierten de que será imposible aplicar el nuevo decreto de menús saludables, que obliga a incorporar más productos frescos, fruta y alimentos ecológicos. Según sus cálculos, cumplir con los nuevos requisitos podría encarecer los menús hasta un 45%, según Foanpas. La presidenta de Foanpas Vigo, Iria Salvande, denuncia que «es inviable cumplir el decreto con la financiación actual» y prevé solicitar una reunión urgente con la Consellería.
Mientras, la Consellería de Educación responsabiliza al Gobierno central del nuevo decreto y reclama su implicación económica. Subraya que «la Xunta sostiene el grueso del funcionamiento del comedor escolar en Galicia», con unos 62.000 menús diarios, más de 11 millones por curso, y una inversión de 300.000 euros al día: 55 millones de euros anuales. Según Educación, este gasto representa «el 10% del total estatal pese a que Galicia tiene menos del 6% de la población».
«El Gobierno del Estado aporta cero euros», lamenta la Xunta. Además, recuerda que el decreto no entrará en vigor hasta el curso 2026/27, por lo que su impacto no será inmediato. Por último, defiende que «Galicia ya cuenta con menús escolares equilibrados, supervisados por nutricionistas».
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- La Xunta no encuentra funcionarios 'propios' para dirigir la inspección urbanística
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- El alcalde de Chantada corta un discurso sobre Gaza: «Cuando sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya dirigirá el pleno»
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- De estadía rural a hogar laboral
- En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial
- «Hay que reforzar con más horas las matemáticas y reformular los temarios»