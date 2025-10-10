Xunta y Fegamp dan un paso más para integrar en el Sergas la atención a drogas
REDACCIÓN
Santiago
La Xunta acordó ayer con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) los criterios para integrar las unidades asistenciales de drogodependencias en el Sergas. Ahora se enviarán a los 13 municipios implicados (Vigo entre ellos) para su aprobación por el pleno y el 19 está prevista una nueva cita para acordar el traspaso.
