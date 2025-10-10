Galicia refuerza la prevención de la conducta suicida entre los adolescentes

El programa de prevención de la conducta suicida YAM llegará este curso a 173 centros educativos y a más de 12.000 estudiantes después de que la Xunta haya apostado por extenderlo a otros 95 nuevos institutos.

Durante el curso pasado, el plan, que se centra en alumnado de 3º de ESO, aunque permitió excepcionalmente la participación del de 4º, operó en casi 80 centros gallegos, 27 de ellos en Pontevedra, sin distinciones por titularidad, y benefició a casi 5.000 chavales. Precisamente los responsables de los centros educativos que participaron en el Proyecto YAM el pasado curso compartieron sus reflexiones y experiencias con los nuevos anotados en una jornada ayer en Santiago que contó con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.