Un científico gallego del CSIC, contra la argumentación «irresponsable que puede costar vidas» de una diputada de Vox sobre el cambio climático

El doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid y científico titular del CSIC, el ferrolano Emilio Santiago Muíño, participaba este jueves en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el marco de comparecencias de expertos a los que distintos grupos han invitado para hablar sobre la emergencia climática.

Durante esta comisión, la diputada de Vox Patricia Rueda ha preguntado al experto si el cambio climático «es el problema» en una España «en la que casi 13 millones de personas están en riesgo de exclusión y pobreza». Entre otras cosas, ha puesto en duda que Muíño hable de un «déficit de burocracia verde» cuando las políticas climáticas «están asfixiando a autónomos y a la clase trabajadora».

Por ejemplo, le ha echado en cara las zonas de bajas emisiones, con las que «el ecologismo pijo» está «prohibiendo el derecho a la movilidad» a los españoles que «ni siquiera pueden llegar a fin de mes y ya ni siquiera ahorra». «Ahí fuera, cada día hay más españoles pasándolo mal, en riesgo de exclusión social y hartos de una ideología que les empobrece», ha lamentado.

Muíño no ha querido responder al argumentario «deshonesto» de la diputada de Vox, «peligroso para el país, irresponsable y que puede costar vidas». Sin embargo, ha cuestionado la «hostilidad» de los de Santiago Abascal a las renovables cuando éstas son «la única posibilidad técnica» de que España «configure» su soberanía energética.

«De verdad, yo no voy a elevar el bulo a categoría de argumento dándole respuesta. Necesitamos escuchar la voz de la España más conservadora en esta cuestión, y es completamente legítima, lo que no es legítimo es intoxicar el debate con bulos», expresó el experto gallego durante su intervención. En este sentido, Muíños también incidió en la cuestión de las energías renovables, poniendo en duda el patriotismo de Vox: «Ustedes se definen a sí mismos como patriotas, yo también lo soy, pero con una idea de patria que seguramente está en las antípodas de la suya», matizó el ciéntifico ferrolano.

El patriotismo «curioso» y «extraño» de Vox

El doctor en Antropología social aludió al posicionamiento de Vox con Trump para tildar de «curioso» y «extraño» su patriotismo: «Al mismo tiempo ustedes se alinean con las políticas de Donald Trump, y esto es curioso, porque es el presidente del país de mayor producción de petróleo y gas del mundo y España no produce petróleo, tampoco produce gas, tampoco uranio, por cierto (...) Esta hostilidad como patriotas a las renovables es significativa cuando las renovables son la única posibilidad técnica de asegurar la soberanía técnica de nuestro país. ¡Qué patriotismo más extraño!», ironizó.

A renglón seguido, dejó a un lado su retranca para acusar a la formación conservadora de presumir de «un patriotismo que prefiere primar intereses claramente antiespañoles. Digo antiespañoles, como digo antigalegos, anticatalanes y antivascos, porque en la península ibérica, soberanía es igual a renovables, prosperidad es igual a renovables, seguridad climática es igual a renovables», concluyó, no sin antes hacerles una última pregunta: «Qué queremos, traer el gas licuado de Estados Unidos?.

Miles de cuentas de la red social X han reaccionado y compartido este extracto de la intervención del científico gallego, que, como suele ocurrir en el marco del debate político virtual, ha generado todo tipo de reflexiones y opiniones de adeptos y detractores.