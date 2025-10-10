Acusan al gerente de una empresa farmacéutica de Lugo de sobornar a un miembro del Gobierno de Guinea

El juzgado de Instrucción número 1 de Lugo investiga al gerente de la empresa farmacéutica de Lugo Farmadismo S.L. por un delito de corrupción en las transacciones internacionales, que estaría vinculado con un supuesto soborno a un miembro del Gobierno de Guinea Ecuatorial.

Así lo han ratificado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) consultadas por Europa Press, que confirman, además, que el caso permanece en fase de instrucción, de forma que se continúan practicando diligencias.

Un auto de julio de este año del Tribunal Supremo (TS) para dirimir una cuestión de competencias y aclarar si es el juzgado lucense u otro ligado a la Audiencia Nacional el que se debía ocupar de seguir el caso (que finalmente atribuye al de Lugo) relata una serie de actuaciones que se iniciaron mediante una denuncia.

Asimismo, el documento judicial refleja que la conducta denunciada y atribuida al gerente de Farmadismo S.L. consistiría "en el abono de cantidades de dinero" a un ministro de Guinea Ecuatorial (se cita el área de Sanidad, pero no el nombre) "a fin de sobornarlo en relación con una venta de productos" realizada por Farmadismo a Centramed, "organismo dependiente del Ministerio de la Seguridad Social" del país.

Dicha gestión con el ministro, según se relata, se habría realizado en una reunión mantenida en un hotel de la capital de Madrid donde este estaba alojado. Además, se alude a una visita a las instalaciones de Farmadismo, en calidad de director general de Centramed, habiéndose alojado en un hotel de Lugo durante varios días.

"Igualmente, y en concepto de soborno para lograr contratos de venta de productos farmacéuticos, el gerente le entregó otra cantidad de dinero en una cuenta a su nombre", se agrega en un auto que también cita un atestado policial que confirmaría que las gestiones denunciadas se habrían realizado supuestamente mietnras que el alto cargo estaba alojado en el Gran Hotel y en el Hostal Lucus de Lugo.

Finalmente, al desarrollarse en Lugo los "elementos principales del delito objetivo de la investigación y ser esta ciudad "donde radican las cuentas" a las que se habrían transferido las cantidades y la empresa "desde la que se realiza la acción", la Sala de lo Penal del Supremo acuerda otorgar la competencia al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en manos del que sigue el caso.

«No existe ningún acto de soborno»

La empresa, a través de su abogado, Xosé Manuel Fernández Varela, con el que ha contactado Europa Press, ha reconocido la existencia de la investigación, aunque defiende que "no existe ningún acto de corrupción internacional en Farmadismo".

Asimismo, ha agregado que el pago que se está investigando como si fuera un soborno se hizo "para el mantenimiento de los negocios" en este país, con el que llevan trabajando varios años, exportando medicamentos de parafarmacia de forma continuada.

Eso sí, precisa el representante legal de la farmacéutica lucense que "no se hizo ese pago a ningún ministro ni dirigente, sino a una empresa constructora para la adecuación de dos almacenes (uno en Bata y otro en Malabo), adonde eran enviados y adonde se siguen enviando los pedidos hechos desde Guinea Ecuatorial".

Farmadismo informa de que actualmente están en proceso de probación ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo de esta situación recalcando su "absoluta convicción" de que la causa "será archivada una vez que se terminen las diligencias".

La farmacéutica es conocedora de que la investigación se inició por una denuncia, que ellos califican de "falsa" y aseguran que se emprenderán acciones legales contra el denunciante una vez que se termine la investigación.

Fernández Varela indicó que la empresa colaboró "en absolutamente todo" durante el registro de las instalaciones y que su gerente estuvo en libertad todo este tiempo sin llegar a entrar en prisión y "sin que se le impusiera ningún tipo de medida restrictiva ni a él ni a la empresa", ya que esta ha estado funcionando con normalidad.