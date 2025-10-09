Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta dará 1 millón de euros en becas a oficios tradicionales

A lo largo del próximo año espera llegar a unos 50 aprendices

REDACCIÓN

Santiago

La Xunta potenciará el año que viene la formación en oficios tradicionales con becas para aprendices con las que procura ayudar a la transmisión del saber artesano a las nuevas generaciones y favorecer el relevo generacional. Así lo explicó ayer el conselleiro de Emprego, José González, que destacó que la dotación es de un millón de euros y la previsión es llegar a medio centenar de interesados.

Se trata de una iniciativa de la Fundación Artesanía de Galicia que complementará el programa formativo 'Aprender da tradición. Oficios e técnicas'. En su visita a las instalaciones de Astilleros Catoira en Rianxo, González, reafirmó la apuesta de la Xunta por la artesanía como un motor económico en el ámbito rural, vertebrador del territorio y con alto potencial para el emprendimiento. Un apoyo que se materializa fundamentalmente, dijo, a través de la Fundación Artesanía de Galicia, que promueve la marca Artesanía de Galicia como sello de calidad e identidad.

