La Xunta dará 1 millón de euros en becas a oficios tradicionales
A lo largo del próximo año espera llegar a unos 50 aprendices
REDACCIÓN
La Xunta potenciará el año que viene la formación en oficios tradicionales con becas para aprendices con las que procura ayudar a la transmisión del saber artesano a las nuevas generaciones y favorecer el relevo generacional. Así lo explicó ayer el conselleiro de Emprego, José González, que destacó que la dotación es de un millón de euros y la previsión es llegar a medio centenar de interesados.
Se trata de una iniciativa de la Fundación Artesanía de Galicia que complementará el programa formativo 'Aprender da tradición. Oficios e técnicas'. En su visita a las instalaciones de Astilleros Catoira en Rianxo, González, reafirmó la apuesta de la Xunta por la artesanía como un motor económico en el ámbito rural, vertebrador del territorio y con alto potencial para el emprendimiento. Un apoyo que se materializa fundamentalmente, dijo, a través de la Fundación Artesanía de Galicia, que promueve la marca Artesanía de Galicia como sello de calidad e identidad.
