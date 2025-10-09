United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo

Sorpresa en la conectividad aérea de la comunidad gallega. En medio de la crisis por la fuga de Ryanair y el enésimo intento por conseguir la coordinación aeroportuaria, la aerolínea americana United Airlines acaba de anunciar (y poner a la venta) vuelos directos entre Galicia y Nueva York (Newark).

Según las primeras informaciones, United conectará el aeropuerto de Lavacolla con el de Newark tres días a la semana a partir de la próxima primavera.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]