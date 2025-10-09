United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
La aerolínea caba de anunciar el lanzamiento de esta nueva ruta
Sorpresa en la conectividad aérea de la comunidad gallega. En medio de la crisis por la fuga de Ryanair y el enésimo intento por conseguir la coordinación aeroportuaria, la aerolínea americana United Airlines acaba de anunciar (y poner a la venta) vuelos directos entre Galicia y Nueva York (Newark).
Según las primeras informaciones, United conectará el aeropuerto de Lavacolla con el de Newark tres días a la semana a partir de la próxima primavera.
[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Xunta no encuentra funcionarios 'propios' para dirigir la inspección urbanística
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- De estadía rural a hogar laboral
- En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial
- «Hay que reforzar con más horas las matemáticas y reformular los temarios»
- La Fiscalía, obligada a intervenir en 75 casos graves de acoso escolar en un año en Galicia
- El tráfico en las carreteras autonómicas crece a su nivel más alto en 14 años