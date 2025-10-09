Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo

La aerolínea caba de anunciar el lanzamiento de esta nueva ruta

Un avión de United Airlines / CJ GUNTHER

Alberto Blanco

Vigo

Sorpresa en la conectividad aérea de la comunidad gallega. En medio de la crisis por la fuga de Ryanair y el enésimo intento por conseguir la coordinación aeroportuaria, la aerolínea americana United Airlines acaba de anunciar (y poner a la venta) vuelos directos entre Galicia y Nueva York (Newark).

Según las primeras informaciones, United conectará el aeropuerto de Lavacolla con el de Newark tres días a la semana a partir de la próxima primavera.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

