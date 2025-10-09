Sanidade y campus impulsan un protocolo para cuidar la salud mental del alumnado
La Xunta ofrecerá a las universidades apoyo técnico y económico
REDACCIÓN
La Xunta y las tres universidades gallegas elaborarán un protocolo de acompañamiento psicológico a los estudiantes para buscar el «mejor cuidado de su salud mental, una mejor atención y garantías de continuidad asistencial». Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la inauguración, en la Facultad de Psicología de la Universidade de Santiago, de la jornada «Salud Mental y Juventud: Cuidar el presente para construir el futuro», organizada en colaboración con la Federación de familiares y personas con enfermedad mental de Galicia (Feafes), y en la que también participó la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental del Sergas, Almudena Díaz.
Tal y como explicó Gómez Caamaño, la etapa universitaria suele implicar «importantes cambios vitales», como los que conlleva una nueva residencia, el distanciamiento familiar, una mayor exigencia académica... Este conjunto de circunstancias, resaltó el titular de Sanidade, «pueden afectar a la salud mental» de los universitarios y es por ello que la Xunta ofrecerá apoyo «técnico y económico» a las tres universidades para impulsar un protocolo que incida en el «cuidado emocional de la juventud». Además, apuntó, al amparo de esta colaboración las universidades podrán realizar actividades formativas para su profesorado y el personal de atención al alumnado, aparte de realizar actividades de divulgación.
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- El tráfico en las carreteras autonómicas crece a su nivel más alto en 14 años
- El Gobierno reformará las oposiciones de los altos funcionarios: pros y contras del nuevo sistema
- Pediatras avalan el veto a las bebidas energéticas por «una cuestión de salud pública»
- Alumnos de Vigo registran la primera patente de Formación Profesional
- Textil y construcción crecen en la FP pero aún hacen falta más profesionales
- Boda en la Xunta: se casan el conselleiro de Presidencia Diego Calvo y la directora xeral de Administración Local Natalia Prieto
- Una de cada cuatro trabajadoras de ayuda a domicilio se medican por estrés