El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ayer a «cumplir» con las inversiones y proyectos previstos en el acuerdo de investidura alcanzado con el BNG, remarcando que aspira a hacerlo «más allá de 2027». Lo hizo ante la pregunta del diputado nacionalista Néstor Rego, que en el pleno del Congreso cuestionó al Ejecutivo central sobre los pasos que está siguiendo para cumplir con los compromisos adquiridos con su formación al entender que el balance de ejecución es, hasta la fecha, «irregular». «Con presupuestos del Estado o sin ellos», aseveró, el Gobierno «debe cumplir» con sus compromisos.

Sánchez promete «cumplir» con las inversiones y los proyectos de Galicia | EFE

En su respuesta, Sánchez defendió el impulso a proyectos como el corredor atlántico, con 4.500 millones de euros hasta 2030, o la «reindustrialización» de la región a través de proyectos como el de las Fragatas F-110, en el que, según destacó, el Ejecutivo gastará 4.900 millones de euros en una iniciativa que generará 6.000 puestos de trabajo.

«Este Gobierno, señoría, cumplirá con Galicia de aquí al año 2027 y aspiramos a hacerlo, además, más allá de 2027», resumió el jefe del Ejecutivo, que recordó que los descuentos para los usuarios de la autopista AP-9 y AP-53 han alcanzado «hasta el 75 %», una cifra superior a la prevista.

En materia de políticas sociales, Sánchez se refirió a la revalorización de las pensiones de 700.000 jubilados, señalando que en Galicia la pensión media «es un 40 % superior a la que había hace 7 años» y que « el compromiso para con las personas y con el desarrollo económico de Galicia es total, es absoluto».

Del mismo modo, el presidente recordó que en la última Comisión Mixta de Transferencias se traspasaron las competencias sobre ordenación y gestión del litoral, y celebró que la A-54 esté «plenamente operativa» y que los viaductos de O Castro estén «en marcha» para restablecer la circulación en la A-6, además de otros trabajos como el impulso al túnel ferroviario de Oural, en la línea Lugo-Ourense.

Estas últimas declaraciones sobre la A-54, en todo caso, se ganaron las críticas de los populares, que criticaron que esta semana el Gobierno reconociese que la vía entre Santiago y Lugo no estará finalizada este año mientras que ayer Sánchez dijo que «está plenamente operativa». «Esto demuestra lo que le interesa Galicia», sentenciaron al respecto.

Por su parte, si bien reconoció que sí se cumplieron algunos de los compromisos, Néstor Rego destacó la importancia de que se creen los juzgados de violencia de género en Lugo y Pontevedra, de reforzar «el autogobierno con la transferencia de todas las competencias pendientes», de normalizar el gallego en el ámbito de la Administración del Estado y de impulsar el traspaso de la AP-9 a Galicia, entre otros aspectos pendientes.