La nueva PAC amenaza con llevar al abandono 200.000 hectáreas de terreno

La propuesta europea de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 implica recortes en el presupuesto y nuevas reglas de juego para el campo. Los detalles están todavía muy verdes a estas alturas, pero las primeras estimaciones apuntan a una pérdida de 80 millones de euros en 23.000 explotaciones gallegas. Sin embargo, el daño económico y social no sería la única consecuencia de este tijeretazo a la PAC, sino que existe también un impacto medioambiental. De arranque, más de 200.000 hectáreas de terreno hoy en uso podrían verse abocadas al abandono, con el consiguiente riesgo para los incendios.

Es una de las conclusiones de un estudio de la Fundación Juana de Vega que presentó el Grupo Operativo Rede Galega de Granxas Modelo. El informe analiza la rentabilidad del vacuno de carne en la comunidad, en base a datos correspondientes a 2024 facilitados por 17 granjas. De ellos, se concluye que son negocios insostenibles sin un elemento clave: las ayudas directas de la PAC. Se trata de subvenciones que se conceden por cabeza de ganado y cuyo importe varía según el tipo de explotación o la raza, por ejemplo.

En una Galicia donde el ecosistema del vacuno de carne está marcado por la atomización del sistema productivo, con granjas de pequeñas dimensiones y producción familiar —un rebaño medio de 56 vacas y unas 60 hectáreas de base territorial—, esa inyección económica de la PAC cobra aún más relevancia. Son estas explotaciones la que gestionan un total de 200.000 hectáreas de terreno.

Es una porción de suelo muy relevante en el conjunto del campo gallego, donde se estima que la superficie agraria útil (SAU) ronda las 700.000 hectáreas. Las 200.000 en manos de ganaderos de vacuno de carne equivalen, por ejemplo, a toda la SAU de A Coruña, atendiendo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023. Sin ganado en ellas, la mayor parte quedan condenadas al abandono y a ser pasto de las llamas.