Medio Rural avisa que la PAC amenaza los fondos Leader
La conselleira juzga esta financiación «esencial» para fijar población y crear empleo en el rural
REDACCIÓN
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, reafirmó ayer en Monforte de Lemos, durante la visita a una empresa de fabricación, la importancia de la intervención Leader, financiada con fondos europeos, «a la hora de favorecer el desarrollo rural».
No obstante, la conselleira hizo hincapié en que la financiación del Leader «peligra» con la propuesta de la UE para la nueva PAC 2028-2034, ya que el planteamiento, explica, supone el «desmantelamiento» del modelo actual basado en dos pilares con dos fondos diferenciados que «permiten asegurar la renta de los agricultores y fomentar el desarrollo rural», explica. Para la titular de Medio Rural, estos fondos son «esenciales» para Galicia, donde se aplican directamente en los concellos de estos entornos para fijar población y crear empleo, según informa la Xunta en un comunicado.
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- El tráfico en las carreteras autonómicas crece a su nivel más alto en 14 años
- El Gobierno reformará las oposiciones de los altos funcionarios: pros y contras del nuevo sistema
- Pediatras avalan el veto a las bebidas energéticas por «una cuestión de salud pública»
- Alumnos de Vigo registran la primera patente de Formación Profesional
- Textil y construcción crecen en la FP pero aún hacen falta más profesionales
- Boda en la Xunta: se casan el conselleiro de Presidencia Diego Calvo y la directora xeral de Administración Local Natalia Prieto
- Una de cada cuatro trabajadoras de ayuda a domicilio se medican por estrés