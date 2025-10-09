Galicia recorta la producción de leche ecológica un 9% pero eleva los beneficios

Galicia es líder y reafirma su posición como principal productora de leche ecológica en España, triplicando las toneladas que salen de la segunda comunidad en orden de importancia, Cataluña. Las granjas de leche ecológica gallegas distribuyeron 14.758 toneladas desde enero a agosto de 2025, con los últimos datos disponibles del Ministerio de Agricultura. Este liderazgo no es nuevo: Galicia mantiene la cima del mercado como referente de la leche ecológica y también de la convencional en el Estado hace años.

Pero las cifras del volumen promedio mensual, que este año se sitúa en 1.844 toneladas, distan mucho de los 2.017 al mes de 2021 —con datos extraídos las declaraciones de entregas—. Y también se alejan del «top» de 2.486 toneladas que se vendieron en el mes de mayo de 2021, en un «boom» del sector, que se fue recortando en cinco años. ¿Qué ha ocurrido en el sector lácteo «eco»? Pues que la producción anual pasó de 24.205 toneladas en 2021, a 23.326 en 2022; 21.337 en 2023; 21.583 en 2024 y 14.758 entre enero y agosto de 2025.

O, lo que es lo mismo, la producción mensual de leche ecológica en Galicia muestra un retroceso sostenido desde 2021, cuando el promedio se situaba en algo más de 2.000 toneladas. En los años siguientes el volumen de producción cayó un 3,6% en 2022 y tocó fondo en 2023, con una reducción cercana al 12%. Desde entonces se observa una ligera recuperación, aunque el nivel medio de 2025 sigue un 8,5 % por debajo del registrado cuatro años antes.

Sin embargo, en la actualidad y según productores consultados, el precio se sitúa hasta un 22% por encima de la convencional.

El responsable del sector lácteo de Unións Agrarias, Óscar Pose, explica algunos porqués de la situación. Luego del «boom» de la leche ecológica, «se redujo mucho el diferencial de precio que se pagaba a los productores con respecto a la leche convencional, lo que hizo que muchos que tenían producción ecológica volvieran, de nuevo, a la producción convencional», explica. Después, en un contexto de dificultades económicas, se redujo la demanda de leche ecológica por parte del consumidor «por ser un producto más caro», pero también «por la falta de interés por parte de la industria en destacar estos productos y sustituirlos promocionalmente por otros como leche de pastoreo o similares, que le dan al consumidor que busca alimentos respetuosos con el medio ambiente la sensación de contribución igual que los ecológicos», añade.

Al mismo tiempo, «industria y distribución evitan competir por un producto escaso como la leche ecológica y se sustituye por otras leches que tienen mayor disponibilidad y que salen más baratas», relata el experto.

Mejoría y estabilidad

Confirma esa tendencia el gerente de Casa Grande de Xanceda, una de las mayores productoras de lácteos ecológicos en España, Guillermo Martínez, que reconoce la mejoría del sector. Martínez destaca que el mercado de la leche ecológica «vive un momento de estabilidad», con precios a ganaderos «en torno a un 22% por encima del convencional». Aunque reconoce que «hubo un momento puntual hace un par de años en que el precio de la leche convencional llegó a superar al ecológico», subraya que «fue algo coyuntural y breve».

Actualmente, dice, «la situación se ha normalizado y el ecológico ha recuperado su diferencial».Durante esa etapa de precios igualados, «algunos ganaderos optaron por volver a la producción normal por motivos económicos», pero según coincide Martínez, «las granjas que producían en ecológico por convicción y por filosofía de trabajo, resistieron». Hoy, insiste, «los precios son estables y favorables», y la producción ecológica «sigue creciendo poco a poco, algo más de un 2% respecto al año pasado», frente al «ligero descenso» del 0,6% en el convencional.

Guillermo Martínez / Cedida