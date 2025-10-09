La CIG amenaza con huelga 2 días si Educación no negocia mejoras laborales
REDACCIÓN
Vigo
La CIG-Ensino ha convocado huelga los días 28 y 29 de octubre si la Consellería de Educación no negocia sus demandas para mejorar las condiciones laborales del profesorado. Entre las reivindicaciones están reducir ratios, recuperar el horario lectivo —21 horas en primaria e infantil, 18 horas en el resto—, garantizar atención a la diversidad, eliminar burocracia y aumentar retribuciones. Llama a otros sindicatos a sumarse y organizará asambleas informativas. La huelga se desconvocará si la Consellería muestra disposición a negociar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- El tráfico en las carreteras autonómicas crece a su nivel más alto en 14 años
- El Gobierno reformará las oposiciones de los altos funcionarios: pros y contras del nuevo sistema
- Pediatras avalan el veto a las bebidas energéticas por «una cuestión de salud pública»
- Alumnos de Vigo registran la primera patente de Formación Profesional
- Textil y construcción crecen en la FP pero aún hacen falta más profesionales
- Boda en la Xunta: se casan el conselleiro de Presidencia Diego Calvo y la directora xeral de Administración Local Natalia Prieto
- Una de cada cuatro trabajadoras de ayuda a domicilio se medican por estrés