Aumenta a 69,3 días la espera para operarse en Galicia, con el área de Vigo por encima de los 70

La espera media para una cirugía en los hospitales gallegos aumenta en el primer semestre de 2025, hasta 69,3 días -incluyendo Povisa, sin Povisa se va por encima de los 70 días-, lo que supone dos días más que los 67,1 días con los que se cerró 2024. En la comparativa con un año antes, son dos días menos que los 71,1 días de junio de 2024.

De tal forma, la espera para operarse empeora en junio de 2025 en cuatro (Santiago, Vigo, Lugo y Ferrol) de las siete áreas sanitarias en comparación con el último dato conocido -de final de 2024-. Son 49.223 los gallegos que están esperando por una cirugía, según los datos del Sergas publicados este jueves.

Así, el área de Santiago-Barbanza es la que cuenta con una mayor espera, 85,7 días, un dato que se dispara en 12 días respecto a los 73,7 días con los que terminó 2024. Le sigue con el segundo peor dato el área de A Coruña-Cee, con 75 días (3,5 días menos), y también por encima de los 70 días está Vigo, con 70,6 días (7 días más).

Tras las tres áreas con peores cifras se encuentran: Ourense-Verín-O Barco, con 61,5 días (8 días menos); Pontevedra-Salnés, con 58,5 días (3,5 días menos); Ferrol, 56,4 días (2,6 días más); Lugo-A Mariña-Monforte, con 53,9 días (6,4 días más).

Asimismo, aumentan a 17,7 los días de espera de la prioridad 1, lo que supone 0,6 días más que los 17,1 de seis meses antes. Hay 1.952 personas en esta situación en Galicia al acabar el primer semestre.

Madrid vuelve a ser la comunidad autónoma con más privatización sanitaria

Madrid vuelve a repetir como la comunidad autónoma con más privatización sanitaria, por delante de Canarias, que por primera vez ocupa el segundo puesto, seguidas de Baleares y Cataluña, mientras que Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura han tenido un aumento significativo en el proceso privatizador.

Así consta en el undécimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública (FADSP) sobre la privatización sanitaria en las comunidades autónomas, en el que se analizan datos que en su mayoría son de 2024, aunque también hay de 2023.

El informe estudia variables como los porcentajes de población total que estando cubierta por las mutualidades elige la atención sanitaria por seguros privados, el de camas hospitalarias privadas o de consultas con profesionales privados, así como el gasto sanitario per cápita en seguros privados, el de bolsillo o el de la concertación con centros privados.

Un año más, la FADSP ha insistido en que por parte de las comunidades autónomas hay una "falta de transparencia" porque no les facilitan los datos suficientes para analizar la situación a nivel nacional de la privatización en la Sanidad.

El informe indica que se ha obtenido un grado de privatización general de 21,3 puntos sobre un máximo de 34, un leve descenso en comparación con hace un año, que era de 21,58 puntos.

Las comunidades autónomas se han clasificado dentro del informe según su velocidad de privatización, que puede ser mayor, intermedia y menor.

En este sentido, destacan que tres de las cuatro primeras con más privatización en 2024 ya estaban en 2014 en este grupo y la única comunidad que ha liderado la lista año tras año ha sido Madrid.

En la parte alta de velocidad de privatización está -aparte de Madrid- Canarias, que se ha colocado en el segundo puesto tras estar en el pasado informe en el octavo; Baleares que ha bajado al tercer puesto y Cataluña, al cuarto.

Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Extremadura, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Murcia y el País Vasco se encuentran en la franja intermedia de privatización, mientas que las que menos privatización tienen son Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y Cantabria.

Una de las comunidades que más ha llamado la atención en cuanto a evolución ha sido Extremadura, que en informes anteriores tenía los menores grados de privatización y en los últimos tres años se han acelerado sus puestos. Aunque también preocupa Andalucía, que desde 2019 -según el informe- ha experimentado un crecimiento de más del 32 %.

También destaca el comportamiento de la Comunidad Valenciana, que se está acercando a la primera franja de mayor privatización con ya un quinto puesto.

El informe además concreta lo que destinó cada español en seguros privados en 2024. Los ciudadanos de Madrid con 376 euros son los que más dinero emplearon en asistencia privada, seguidos de los de Baleares con 332; Cataluña con 313 y Aragón con 205, mientras que los que menos fueron Murcia (113 euros), Navarra (118) y Cantabria (119).

En cuanto a los denominados gastos de "bolsillo" -aquellos que no cubre la sanidad pública-, los aragoneses con 659 euros; los gallegos (640), los cántabros (604) y los extremeños (573) son los que más gastaron. Por el contrario, los canarios, murcianos y los baleares, con 366, 386 y 422 euros respectivamente, son los que menos desembolsaron en este aspecto.

Castilla y León (6,4 %) lidera la lista del porcentaje de población que estando cubierta por mutuas elige la atención sanitaria por seguros privados, seguida de Aragón (4,8 %) y Andalucía (4,6 %). En el otro extremo, están País Vasco (1,5 %), Castilla-La Mancha (2,1) y Navarra (2,5 %).

Sobre el porcentaje del gasto sanitario dedicado a concertación con centros privados, Cataluña sigue liderando la lista con un 21,7 %, seguida de Madrid con un 11,8 %. Por el contrario, Cantabria (2,9 %) y Comunidad Valenciana (3,4 %) las que menos dedican a este asunto.

También se analiza el porcentaje de camas hospitalarias en centros privados. Navarra encabeza esta lista con un 29,61 %, después de Canarias (27,41 %) y Baleares (27,28 %), mientras que Extremadura (4,82 %), Cantabria (5,3 %) y Castilla La-Mancha con un 6,04 % tienen el menor porcentaje.

Por último, el informe también añade el porcentaje de personas que han acudido al médico general privado en el último año. Por comunidades, encabezaron la tabla Baleares (47,76 %), Navarra (40,91 %) y Madrid (40,05 %), y que cierran Cantabria (11,32 %), La Rioja (16,67%) y Extremadura (21,43 %)