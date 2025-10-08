La USC reparte más bonos comedor, a pesar de que descienden las solicitudes

Los beneficiarios de las ayudas a la manutención convocadas por la Universidade de Santiago aumentan este curso 2025-2026, a pesar de que el número de solicitudes ha bajado. En concreto, la USC ha registrado 2.611 solicitudes, si bien esta cifra aumentará «ata preto das 2.900» a consecuencia de que habrá que sumar las que «se tramitaron pola plataforma do Banco Santander, con quen temos un convenio dende hai anos», según indica el gerente, Javier Ferreira. Ya en cursos precedentes se encontraron a última hora con estudiantes que tan sólo tramitaron la solicitud por esa vía. El curso pasado, detalla Ferreira, «foron unhas 250».

Con todo se percibe un descenso «claro» con respecto al curso pasado, cuando 3.458 estudiantes hicieron la petición.

Ahora el objetivo es incrementar el nivel de porcentaje de consumo. «No curso 23-24 a porcentaxe dos bonos consumidos, en formato papel, foi do 88%, e o ano pasad, ao introducir a TUI virtual, baixou a un 80%», destaca Ferreira, a lo que añade: «Ao non consumilos na súa totalidade provoca que as persoas que están en lista de agarda non teñen acceso aos bonos e isto é unha situación gravosa para os que teñen situacións económicas complexas».

Desde la unidad administrativa de Gerencia, en acuerdo con el Consello do Estudantado, consideran que esta circunstancia «pode derivar de que inicialmente un cre que vai consumir 80 bonos pero logo, por distintas circunstancias, non é así, e antes ao ser en papel podíanse vender pero agora non». Por este motivo, se han creado tres tipos de bono: de 80 consumos, de los que se repartirán 500 unidades; 60 consumos (400 unidades) y 40 consumos (400 unidades). De esta manera, son 1.300 usuarios beneficiarios, un 30% más que el curso pasado cuando se repartieron 1.001 bonos. De los primeros se contabilizaron 1.581 solicitudes, de 60 bonos hubo 452 y de 40, un total de 578.

Estos datos coinciden con el porcentaje de «non consumos» detectados en el curso 24-25, cuando de 80 bonos con menos de cuarenta utilizados «había unhas 300 persoas». En referencia a los que no se consumieron Ferreira habla de un 20%.

La USC recuerda que es obligatorio consumir el 90 % de las bonificaciones concedidas. De no ser el caso, «excluiríase ao estudante da convocatoria do próximo curso», segundo lo pactado con el Consello do Estudantado.

Cuando se procesen todas las solicitudes, desde Gerencia se llevará a cabo la adjudicación. «Será no mes de novembro», señala.

Con todo, Ferreira quiere trasladar la satisfacción de que se mantenga el éxito de esta convocatoria. «Estas axudas comezaron no 2020 e son unha das cousas positivas que quedaron da pandemia», manifiesta.

Los estudiantes pueden canjear los vales por menús en distintas cafeterías de la Universidad, donde se ofrecen a estudiantes y al personal de iniciación a la investigación por un precio de 6,5 euros.